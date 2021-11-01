Итоги прошедшей недели на Director.by

Собрали самые важные публикации на нашем сайте, которые вы могли пропустить.

Сколько на самом деле стоит легендарная «Журавинка»?

Появилась информация о том, что собственники этого знакового для Минска заведения, которое сейчас представляет собой многофункциональный комплекс в центре города площадью более 10,6 тыс. кв. м, хотят продать его за 75 млн долл. Комплекс включает отель, офисные площади, рестораны, банк, кафе, парковку и т.д. Некоторые эксперты считают, что даже с учетом роста затрат в строительстве цена завышена на 20-30%.

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Как один неурожайный год привел к рекордному росту задолженности в АПК

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (включая фермерские и подсобные участки) в январе-сентябре составило 17,7 млрд рублей, или 93,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020 года. При этом суммарные долги сельскохозяйственных организаций на 1 сентября оказались максимальными за всю историю замеров по текущей методике.

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В Беларуси появился новый механизм поддержки убыточных госпредприятий

Для этого Указом №391 «О стабилизации финансового состояния организаций» от 15 октября 2021 г. были расширены полномочия Агентства по управлению активами. Теперь оно может выкупать у банков долги любых компаний реального сектора с последующей их реструктуризацией, обменом на участие в акционерном капитале или списанием.

Ознакомиться с текстом Указа и комментарием можно здесь.

Председатель РСПП рассказал о причинах негативной реакции делового сообщества на проект нового Налогового кодекса

По словам А.Швеца, это связано с тем, что на фоне отставания по росту ВВП, явной направленности расходной части бюджета на поддержку госсектора и отсутствия такой поддержки для частного бизнеса государство заявляет о необходимости увеличить поступления в бюджет от МСБ. Хотя основная задача малого бизнеса - это решение вопроса занятости, а не обеспечение доходов бюджета.

Подробнее о выступлении руководителя бизнес-союза - читайте здесь.

Опрос руководителей 120 белорусских ИТ-компаний принес неожиданные результаты

По данным опроса, который проводился в начале октября, обнаружилось несколько важных трендов. Один из них - финансовое состояние ИТ-компаний в сравнении с 2020 годом улучшается. Об этом заявили 49% опрошенных руководителей. Зарплаты в отрасли также растут. Но при всем этом видимом благополучии ИТ-бизнес столкнулся с серьезным кадровым голодом.

Хотите узнать почему? Читайте здесь.