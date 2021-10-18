Итоги прошедшей недели на Director.by

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Почему Всемирный банк резко изменил прогноз для Беларуси?

Эксперты банка значительно улучшили собственный прогноз по динамике ВВП до конца текущего года, но значительно ухудшили на 2022-2023 гг. В 2022-м ВБ прогнозирует падение белорусского ВВП на 2,8%, хотя ранее ожидал роста на 1,9%. Т.е. оценка ухудшена сразу на 4,7%! Это очень большая разница, которая редко встречается в прогнозах ВБ.

Подробнее можно прочитать здесь.

МНС разрешило предпринимателям торговать на рынках без кассовых аппаратов до 1 февраля

Но не всем, а лишь тем, кто до 20 октября заключит договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля. Похоже, РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» просто не успевает «переварить» новых клиентов. Но те ИП, кто все-таки успел подключиться к системе контроля и купил кассовые аппараты, будут обязаны их использовать уже с 10 октября.

Полностью эта публикация и ссылка на письмо МНС доступна здесь.

Эксперты ЕАБР объяснили «секрет» стабильности белорусского рубля

По данным Национального банка, в сентябре в Беларуси вновь наблюдалось превышение объемов предложения валюты над спросом на нее. «Чистая» продажа за месяц составила 74,8 млн долларов. Это втрое меньше, чем в августе, когда население, предприятия и банки продали «чистыми» 228,5 млн долларов. Но в любом случае курс белорусского рубля снова удержался на завоеванных «позициях».

Ознакомиться с комментарием аналитиков ЕАБР можно здесь.

Сводный индекс экономических настроений за сентябрь свидетельствует об ухудшении ситуации в ряде отраслей

Сложная ситуация складывается, прежде всего, в сфере транспорта, строительном бизнесе и торговле. Сводный индекс экономических настроений (СИЭН) - важный индикатор, который хотя и не имеет единой формулы исчисления и методики, но в чем-то схож с измерением уровня деловой активности. С тем лишь отличием, что экономические настроения связаны с ожиданиями бизнеса в ближайшей перспективе.

Подробнее о ситуации в разных отраслях экономики - читайте здесь.

Первый еженедельный аукцион по поддержке и изъятию ликвидности принес неожиданные результаты

Аукцион прошел 6 октября, и в его кредитной части не принял участие ни один банк! Как говорят эксперты, у коммерческих банков сейчас избыток рублевой ликвидности, и они сами не знают, куда пристроить ту наличность, что у них есть. Это подтверждают и крайне низкие процентные ставки на межбанковском рынке - порядка 2,5% годовых, что чуть ли не в 4 раза ниже ставки рефинансирования.

Ссылка на публикацию - здесь.