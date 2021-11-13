Итоги уходящей недели на Director.by

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Чистая продажа валюты в октябре превысила полмиллиарда долларов. Это новый рекорд!

Причем, в этот раз продавцами СКВ являлись все без исключения участники рынка - население, субъекты хозяйствования и банки. «Лидерами продаж» стали предприятия-резиденты, которые на чистой основе расстались с 307,5 млн долл. Это более половины от общей чистой продажи валюты в стране.

В чем причины этого явления и как оно сказывается на курсе рубля - читайте здесь.

С чем связан очередной всплеск инфляции в Беларуси, и как обстоят дела с ценами в других странах ЕАЭС?

Годовой прирост потребительских цен в стране в октябре составил 10,5%. В августе Нацбанк оценивал его в 9,8%, в сентябре - 10,2%. Среди причин эксперты Евразийского банка развития отмечают значительный рост кредитования госсектора. В странах ЕАЭС наблюдается похожая динамика инфляции, хотя и в несколько меньших объемах.

Полностью эта публикация доступна здесь.

Более 100 госпредприятий являются потенциальными банкротами

Минэкономики Беларуси опубликовало перечень государственных организаций, находящихся в процедуре экономической несостоятельности. В нем 142 предприятия, из которых свыше 100 находятся в стадии ликвидации. Среди них - немало крупных и некогда знаковых для экономики заводов.

Ознакомиться с их списком можно здесь.

Правительство придумало, как бороться с долгостроями. Для этого предлагается вернуться к практике повышенного налога на землю

В результате плата за участки, где расположены объекты сверхнормативного незавершенного строительства, может вырасти в 3 раза. Любопытно, что похожая норма применялась до 2019 года, и была отменена, поскольку часто давала обратный эффект из-за вымывания денежных средств застройщиков.

О ситуации с долгостроями в Беларуси - читайте здесь.

Многие компании откажутся от корпоративов и в этом году. Представители ивент-агентств рассказали о подготовке к Новому году

По их словам, ситуация с заказами корпоративов в 2021-м немного лучше, чем в 2020-м. Это связано с усталостью от вынужденной изоляции в связи с пандемией COVID-19. Но, тем не менее, спрос на организацию праздников по-прежнему слабый, а бюджеты значительно уменьшились.

Как будут отмечать праздники белорусские предприятия - читайте .