Более 100 госпредприятий являются потенциальными банкротами

Минэкономики Беларуси опубликовало Перечень государственных организаций, находящихся в процедуре экономической несостоятельности.

Всего по состоянию на 1 сентября 2021 г. в этом списке 142 госпредприятия. Из них: около 40 проходят процедуру санации, или для этих предприятий введен защитный период. Остальные - уходят в ликвидацию. Что это означает теоретически? Те, кто в санации, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства, ну а ликвидация - она есть ликвидация…

Но на практике все может измениться уже в конце года, когда в Беларуси должен быть принят новый закон об урегулировании неплатежеспособности. Он кардинально изменит процедуру признания предприятий экономически несостоятельными, так как основной упор (по крайней мере, для госсектора) предполагается сделать на финансовом оздоровлении. Будут ли вводиться какие-то новые сроки и лимиты господдержки - пока непонятно. Известно лишь, что заниматься этим вопросом будут комиссии по финансовому оздоровлению при Совмине и местных органах власти.

Но, как бы там ни было, на текущий момент в перечне Минфина среди тех, кто официально находится в процедуре ликвидации, немало известных заводов. Например: «Мотовело», «Ковры Бреста», «Кобринская птицефабрика», «Сукно», «Борисовский консервный завод», «Миорский льнозавод», «Барановичидрев», «Минский завод строительных материалов», «Дрогичинский комбикормовый завод» и др.

Среди предприятий, которые власти надеются оздоровить: Быховский консервно-овощесушильный завод, могилевский завод «Строммашина», Бобруйский кожевенный комбинат, «Строймаш», Молодечненский завод металлоконструкций, Гомельский жировой комбинат, КШТ (Витебск), Минский завод отопительного оборудования, Гомельторгмаш, Беларусьрезинотехника, Светлогорский домостроительный комбинат и др.

О том, что госсектор работает с низкой эффективностью, мы писали ранее. Можно добавить, что согласно ежегодному статистическому бюллетеню Нацбанка, в прошлом году весь госсектор в экономике заработал 242,1 млн чистой прибыли. При этом свыше 13% госпредприятий числились убыточными.

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