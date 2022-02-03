На продажу выставлены активы «Трайпла» и крупной торговой сети

Речь идет о доле в компании «АкваТрайпл» и праве аренды 10 магазинов, которые ранее работали под брендом «Радзивилловский».

Доля в 65% в белорусско-багамском обществе «АкваТрайпл», которая принадлежит компании «Трайпл» бизнесмена Юрия Чижа, находящегося под следствием, предлагается на аукционной площадке ЗАО «Белреализация». Торги должны состояться 4 февраля. Стартовая цена лота - около 3,844 млн рублей, задаток - 10%, шаг торгов - 192 194,41 руб.

22 июля 2021 г. Экономический суд Минска признал ООО «Трайпл» экономически несостоятельным, и ввел в отношении него процедуру защиты до 30 июня 2022 года. После истечения этого срока должно состояться новое заседание суда, где будет рассмотрен отчет антикризисного управляющего о ходе санации. СООО «АкваТрайпл» является производителем напитков. Компания была создана в 1999 году, в 2011-м ее доля на белорусском рынке безалкогольных напитков оценивалась в 5%.

Что касается сети «Радзивилловский», которая официально закрылась с 1 октября 2021 года, то на аукцион выставлено право аренды десяти помещений, где раньше работали магазины этой сети. В том числе, в так называемом «генеральском доме» на проспекте Независимости, 91, на Богдановича, 23 - напротив Троицкого предместья, на Юго-Западе - на проспекте Газеты «Правда», 8А, на Рокоссовского, 98 в Серебрянке и т.д.

Информация о торгах размещена на сайте Минского городского центра недвижимости. Как сообщается, ремонт помещений должен выполняться за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Цена аренды за метр существенно отличается - от 33,8 до 50,7 руб. в зависимости от локации и площади объекта (от 130 до 1 330 кв. м). Аукцион пройдет 22 февраля в МГЦН.

Как известно, после банкротства сети «Радзивилловский», все ее магазины перешли под управление «Минского хладокомбината №2». Изначально новый собственник планировал перезапустить все торговые точки под своим брендом, однако, все взвесив, вероятно решил отказаться от чрезмерных затрат. В декабре в Минске работали 7 магазинов под вывеской «Минский хладокомбинат №2» и еще 11 - под старым названием «Радзивилловский». Новый владелец заявил, что пока сохранит это название, только на фасадах зданий будут добавлены голубые логотипы хладокомбината.

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