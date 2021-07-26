«Трайплу» прописали санацию

Экономический суд Минска признал компанию экономически несостоятельной, но ввел в отношении нее процедуру защиты до 30 июня 2022 года.

На это время будут заморожены долги и проценты по ним. В настоящее время активы предприятия составляют 155 556 000 рублей. Кредиторские требования, включенные в реестр должника, - 169 977 803,04 рублей. В принципе разрыв не так значителен и потому, несмотря на желание кредиторов распродать активы и отрицательное заключение эксперта на план санации, суд согласился с предложением управляющего и продлил защитный период еще на год. Предполагается, что это позволит ООО «Трайпл» избежать увольнения 300 человек и рассчитаться с долгами.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, заявление о признании экономически несостоятельным (банкротом) ООО «Трайпл» было принято к производству экономическим судом г. Минска с возбуждением дела о банкротстве 14 июля 2020 года. Изначально для предприятия был установлен защитный период, по итогам которого определением от 9 октября 2020 года суд открыл в отношении него конкурсное производство.

В феврале этого года управляющий предоставил план санации должника. Однако, судебная финансово-экономическая экспертиза пришла к выводу, что он экономически не обоснован, и что восстановление платежеспособности компании в переделах сроков, установленных в этом плане (1-квартал 2021 года - 2-й квартал 2022 года), невозможно. Тем не менее, суд встал на сторону управляющего, очевидно, по причинам социального характера (необходимость увольнения значительного числа работников) и неопределенности с ситуацией вокруг собственника компании. Как известно, Юрий Чиж, которому принадлежит 66,5% активов ООО «Трайпл» был задержан несколько месяцев назад, и суть предъявленных ему обвинений, а также ход следствия, не раскрываются.

Для кредиторов защитный период - палка о двух концах. С одной стороны, в благоприятном случае они могут рассчитывать на возврат полной суммы долга. А с другой - затягивание с расчетами способно нанести вред их собственному бизнесу. Не говоря уже о перспективах девальвации, которая может обесценить активы компании.

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