Как выйти из бизнеса с минимальными потерями

Что нужно знать, чтобы получить «честную цену» за свои активы и не оказаться обманутым бывшими компаньонами.

Время идет, люди и обстоятельства меняются. Возникают ситуации, когда кто-то из партнеров по бизнесу больше не хочет в нем участвовать. В таком случае с согласия всех участников можно разделить бизнес (реорганизация - разделение или выделение), а можно просто подать заявление о выходе из состава участников, т.е. получить причитающуюся долю в бизнесе в денежном или имущественном выражении.

Механизм прост, но есть нюансы…

Механизм выхода из состава участников описан в законе и очень прост: участник общества подает заявление о своем выходе. Оно составляется в свободной форме и подается в общество. С даты его поступления (или даты, указанной в самом заявлении, но позднее даты поступления) участник считается вышедшим. Таким образом, для выхода участника из общества достаточно его волеизъявления, и никакие иные формальности (проводить собрание участников, голосовать и др.) не требуются.

Отказ общества от принятия заявления, уклонение от его получения или неполучение заявления из-за того, что общество не находится по юридическому адресу, не отменяют факт выхода участника: его заявление все равно будет считаться поступившим.

Вышедшему участнику полагается компенсация. При этом ее размер определяется не размером доли в уставном фонде, которая была внесена участником при создании общества, а действительной стоимостью его доли, которая определяется как часть чистых активов общества, приходящаяся на долю участника. То есть чем больше чистые активы общества, тем большей будет сумма, подлежащая выплате вышедшему участнику.

Величина компенсации определяется не размером доли, которая была внесена при создании общества, а действительной стоимостью этой доли.

Чистые активы представляют собой разницу между активами общества (основные средства, товары, денежные средства, дебиторская задолженность и т.п.) и его обязательствами (кредиторская задолженность). Чистые активы определяются по балансу, составленному на дату выхода участника из общества. Это означает, что если общество не готовится заранее и не ожидает поступления в его адрес сообщения о выходе участника, то баланс будет составлен исходя из фактического финансового состояния общества.

Это необходимо учитывать, в том числе, при подаче заявления о выходе и определении даты выхода. Если дата выхода отличается от даты поступления заявления в общество, то в этот период общество может заключить какие-либо заведомо невыгодные сделки и отразить в балансе большую кредиторскую задолженность для искусственного уменьшения чистых активов и, соответственно, денежных средств, подлежащих выплате вышедшему участнику. Сделать это после поступления заявления о выходе будет гораздо сложнее. Переоценка имущества, исправления, внесенные в данные бухгалтерской отчетности после даты выхода участника, не влияют на определение действительной стоимости его доли.

Сроки и порядок расчетов

Действительная доля вышедшего участника общества должна быть выплачена в течение года с даты подачи заявления о выходе, но по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел из этого общества.

Такой длинный срок установлен в интересах общества и его кредиторов. Нередко сумма действительной стоимости доли высока, однако свободные денежные средства в таком объеме у общества отсутствуют, поэтому обществу необходимо истребовать дебиторскую задолженность, продать имущество, или совершить иные действия, чтобы собрать и выплатить сумму, причитающуюся вышедшему участнику. С другой стороны, недобросовестные партнеры могут воспользоваться таким длинным сроком в целях вывода активов общества и его фактического банкротства. Предотвратить такую ситуацию невозможно, но в последующем можно оспаривать такие сделки в рамках процедуры экономической несостоятельности (банкротства) общества.

Кроме того, иногда в случае отсутствия у общества денежных средств и наличия дорогостоящего имущества стороны могут достичь соглашения о замене денежной компенсации передачей имущества. Решение об этом должно приниматься выходящим участником и оставшимися участниками общества, а стоимость имущества должна соответствовать размеру денежной компенсации. Законом не запрещена также частичная выплата действительной стоимости доли денежными средствами, а частично - передачей имущества. В любом случае расчет согласно требованиям законодательства должен быть произведен в установленный срок - 12 месяцев со дня выхода.

Если в указанный срок расчет не произведен или не передано имущество при наличии соглашения об этом, вышедший участник вправе обратиться в суд с требованием о взыскании денежных средств или передаче имущества.

Помимо действительной стоимости доли, о которой указано выше, общество обязано выплатить вышедшему участнику еще и часть прибыли, полученной с момента его выхода до полного расчета. Это требование закона защищает интересы участника, который длительное время не может получить свои денежные средства. В свою очередь общество получает прибыль, пользуясь этими денежными средствами, поэтому прибыль, приходящаяся на долю вышедшего участника, также подлежит выплате. В случае невыплаты такой прибыли участник вправе обратиться в суд с требованием о ее взыскании.

Взвесить все «за» и «против»

Также вышедшему участнику стоит следить за тем, чтобы общество своевременно внесло изменения в свой устав. В соответствии с законодательством общество обязано внести изменения в устав в связи с изменением состава участников в двухмесячный срок. Для третьих лиц состав участников общества определяется именно содержанием устава. Поэтому если общество в течение 2-х месяцев с даты выхода участника не внесло соответствующие изменения в устав и данный участник продолжает числиться в его составе, он вправе подать в суд иск о понуждении к государственной регистрации изменений в устав.

С момента подачи участником заявления о выходе из общества он фактически становится обычным кредитором и имеет его права (за некоторыми исключениями). Так, он вправе уступить требования к обществу, требовать денежные средства как обычный кредитор, возбуждать исполнительные производства и др. Но при этом бывший участник уже не вправе получать информацию о деятельности общества. Особенности же касаются дела о банкротстве общества. Согласно требованиям законодательства, участники общества (в т.ч. бывшие) хотя и имеют право требования к обществу, не являются конкурсными кредиторами по требованиям, возникшим из такого участия.

При принятии решения о выходе из состава участников общества необходимо сначала взвесить все риски: оценить финансовое состояние общества, понимая длительность процедуры взыскания денежных средств, и, возможно, вместо выхода рассмотреть вариант продажи своей доли другим участникам общества.

Яна ЛЕОНОВИЧ,

адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского

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