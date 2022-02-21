Количество заявлений о банкротстве увеличилось на 10%

В Верховном Суде подвели итоги работы за прошлый год и опубликовали судебную статистику по экономическим делам.

Как сообщил в ходе пресс-конференции 15 февраля первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь Валерий Калинкович, в 2021 году количество обращений в экономические суды в сравнении с 2020 г. уменьшилось с 99 127 до 95 761. Исковых заявлений было подано на 0,5% меньше, а заявлений о возбуждении приказного производства - на 5%. Представитель Верховного Суда также привел несколько любопытных цифр, касающихся деятельности экономических субъектов.

Во-первых, количество поступивших в суды заявлений об экономической несостоятельности (банкротстве) выросло на 10% - с 2 884 в 2020 г. до 3 175 в 2021-м. Но, судя по всему, такие заявления стали рассматриваться быстрее, потому что количество дел, срок ликвидационного производства по которым превышает 12 месяцев, уменьшилось на 39%. Остаток неоконченных дел, связанных с банкротством и находящихся в производстве судов, тоже уменьшился на 17,5% (с 1 643 до 1 355).

Во-вторых, наблюдается увеличение количества дел об административных правонарушениях, связанных с осуществлением экономической деятельности - с учетом пересмотра в среднем на 17% (с 4 179 в 2020 г. до 4 880 в 2021-м). Кроме того, в уголовном процессе преступлением, за которое осуждено больше всего лиц (13 414 или 36,9% от общего количества вынесенных приговоров), является хищение имущества различными способами.

В-третьих, в системе экономического судопроизводства при пересмотре дел в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях в 2021 г. было отменено 124 судебных постановления. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 г. В частности, в апелляционном порядке отменено или изменено 80 судебных постановлений или 0,7% от рассмотренных по первой инстанции дел (в 2020 - также 0,7%), в кассационном - 44, или 0,4% (в 2020-м - 0,3%).

Еще одна важная для субъектов хозяйствования информация касается гражданских дел по трудовым спорам. По статистике Верховного Суда, удовлетворяемость исковых требований по данной категории дел очень высока и составила в прошлом году 80,9%. Всего было рассмотрено 4 910 таких дел. Среди них: 446 - о восстановлении на работе (из них удовлетворено 36,5% исков), 1 655 - о выплате заработной платы (удовлетворено 89,9% исков), 1 752 - о возмещении имущественного ущерба, причиненного работником при исполнении служебных обязанностей (удовлетворено 93,6% исков) и 1 057 - другие трудовые споры, из которых удовлетворено 64,4% исков.

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