Банкротам пропишут оздоровление

Новый закон об урегулировании неплатежеспособности, который должен быть принят до конца 2021 года, кардинально изменит процедуру признания предприятий экономически несостоятельными.

Проект этого закона обсуждался 17 августа на совещании у Александра Лукашенко. Как сообщается, он предусматривает максимальный уход от процедуры банкротства к реабилитации проблемных предприятий. А также - передачу (по крайней мере, на первых этапах) вопросов рассмотрения дел об экономической несостоятельности из судов правительству и местным органам власти. Суды предполагается привлекать к таким делам только в крайнем случае - вероятно, если меры по финансовому оздоровлению не принесли результата.

Как пояснил министр экономики Александр Червяков, главная задача - не допускать ситуации, когда предприятия будут переходить к процедуре судебных разбирательств и банкротству. В этом плане основная нагрузка будет ложиться на органы госуправления, которым подведомственно то или иное предприятие, а на местах - на комиссии по финансовому оздоровлению. Кроме того, планируется усиление мониторинга финансового состояния госпредприятий.

По мнению министра, воспользоваться предлагаемыми в законопроекте механизмами смогут и частные предприятия. Для этого собственник должен будет обратиться в комиссию и попросить помочь разобраться с имеющимися проблемами. «Мы не различаем - частные, государственные - работа заключается в том, чтобы все предприятия имели финансовое состояние, которое бы позволяло им эффективно работать», - отметил А.Червяков.

Предположительно закон должен быть принят до конца 2021 года и с 1 января 2022-го вступить в силу. Насколько госорганы смогут помочь в предотвращении банкротств - вопрос пока открытый. Главное - будут ли у правительства и особенно у местных исполкомов финансовые возможности для господдержки или гарантий по кредитам. Вероятно, самыми распространенными инструментами, как обычно, станут отсрочки по уплате налогов и ранее выданных кредитов, а также заморозка требований кредиторов.

По словам главы Минэкономики, в большей степени его волнует ситуация с частным бизнесом, и привел данные, что сейчас в процедурах оздоровления находятся порядка 1,6 тыс. предприятий. Из них государственных - только около 150. Действительно, на 1 августа экономическими судами Беларуси рассматривалось 1420 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 90% дел (1278) - о банкротстве частных организаций. В экономическом суде Минска в настоящее время рассматриваются более 600 дел о банкротстве, или 43% от общего количества.

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