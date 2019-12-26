Трудовые споры. Почему работодателю не стоит доводить их до суда

Спойлер: потому что суд, чаще всего, становится на сторону работника.

Как свидетельствует официальная судебная статистика по трудовым спорам, чаще всего их причиной является незаконное увольнение или привлечение сотрудника к дисциплинарной ответственности. На третьем месте - незаконное взыскание материального ущерба, причиненного по вине работника. Причем более 80% таких дел выигрывает работник, а не организация! Кроме прочего, это говорит о том, что наниматели чаще, чем их сотрудники, нарушают трудовое законодательство.

- Одной из причин возникновения конфликтов является то, что отдельные руководители просто не ценят сотрудников, считают, что люди - «расходный материал» и что на место одного уволенного всегда найдется десяток желающих. А значит, зачем с ними возиться? Они недооценивают сотрудников, не верят, что работник настолько умен, чтобы может обратиться в суд. И, к сожалению, часто ошибаются в этом, потому что сегодня сотрудники хорошо подкованы юридически и знают, где и как отстоять свои права, - отмечает управляющий партнер IHCA, антикризисный менеджер по трудовым отношениям Наталья Непевная.

Кроме того, по мнению специалиста, нередко до руководителя невозможно «достучаться». Он как неприступная крепость - вечно занят, не может (или - не хочет) встречаться с работниками, постоянно переносит встречи. В результате люди вынуждены «искать правду на стороне». Но не все задумываются о том, что работник, чья проблема не решается на предприятии, может пойти не только в суд, а, например, в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты, написать жалобу в прокуратуру или вышестоящую организацию. А это сулит проверки и дополнительные проблемы.

- Причем ответственность за нарушение трудового законодательства предусмотрена и дисциплинарная, и административная, и даже уголовная! - поясняет Н. Непевная. - Порой руководители даже не знают, что штраф может серьезно ударить по бюджету организации. Например, размер административного штрафа, налагаемый в таких случаях на организацию, достигает 100 базовых величин (до 2 550 руб. в 2019 г.). И, кстати, штраф налагается не только на руководителя организации, но и на уполномоченное должностное лицо, чьими действиями было допущено нарушение. Кроме того, ответственный специалист может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Подробнее об ответственности руководителя и компании по трудовым спорам и о том, как правильно урегулировать разногласия с сотрудником, читайте в статье Н. Непевной «Не дать пожару разгореться» в печатной версии журнала «Директор» №11/2019.

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