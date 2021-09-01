«Трайпл» должен возместить полученные ранее льготы

Указом №326 от 30 августа внесены изменения в Указ 13-летней давности, который предоставлял ряд преференций застройщикам.

Хотя изменения, внесенные в Указ №337 от 17 июня 2008 г. «О некоторых вопросах строительства жилья с привлечением инвестиций» касаются всех застройщиков, принимавших участие в строительстве жилья для военнослужащих и развитии жилищной инфраструктуры, ООО «Трайпл» там проходит отдельной строкой.

В частности, Указ №337 от 2008 года дополнен пунктом следующего содержания: «Определить, что при неисполнении (ненадлежащем исполнении) ООО «Трайпл» обязательств, указанных в подпунктах 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящего Указа, ООО «Трайпл» возмещает в бюджет г. Минска сумму льгот (преференций), установленных в подпункте 3.2 пункта 3 и подпункте 4.4 пункта 4 настоящего Указа, пропорционально неисполненным (ненадлежаще исполненным) обязательствам».

Пока не ясно - как именно будет «работать» новый Указ. Официально он вступает в силу со дня подписания, т.е. с 30 августа. Коснется ли он других компаний, или принят конкретно «под дело Чижа» - неизвестно. Не совсем понятна и сумма преференций, которую Трайпл должен возместить, потому что речь идет только о неисполненных и ненадлежаще исполненных обязательствах.

В СМИ уже появились предположения о том, что компании придется возместить в бюджет Минска «предоставление земельных участков для целей без проведения аукционов», оформление которых во временное или постоянное пользование проводилось с началом строительства. А также - компенсировать стоимость жилых помещений, которые предназначались для переселения граждан из жилых домов, которые должны были сносить ради проекта.

В любом случае, для кредиторов ООО «Трайпл» это, безусловно, плохая новость. Как известно, совсем недавно (22 июля) Экономический суд Минска признал компанию экономически несостоятельной и принял решение о ее санации. Хотя кредиторы пытались оспорить реальность плана санации, предложенного временным управляющим и добиться распродажи имущества с целью возмещения долгов. Вероятно, затраты по возмещению льгот не были учтены в этом плане, и теперь перспективы финансового оздоровления компании и выплат кредиторам выглядят еще более туманно.

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