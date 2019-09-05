МВФ: госсектор - главный фактор риска в белорусской экономике

Об этом заявила экономист юго-восточного отдела европейского департамента МВФ Кристина Ричмонд.

По мнению аналитиков Фонда, Беларусь выделяется в Восточной Европе наибольшей долей госсектора - 337 предприятий на 1 млн населения, а доля госбанков на рынке превышает 50%. При этом госпредприятия имеют более низкую прибыльность, чем частный сектор, у них много проблем в корпоративном управлении, вопросах прав собственности и др.

Как отметила г-жа Ричмонд, крупные предприятия госсектора например в Беларуси строят свою деятельность, прежде всего, на бюджетном ассигновании, - через прямые транзакции, субсидии, принятие долга, рекапитализацию и менее прозрачные инструменты. Например, госзакупки, внесение изменений в налоговую политику и др.

- Проблемы с государственным сектором существуют во всем регионе. Очень часто страны поддерживают госпредприятия просто ради финансовой стабильности, а не для того, чтобы получить максимальную прибыль , - подчеркнула эксперт.

МВФ рекомендовал странам региона оперативно оценить жизнеспособность госсектора. В частности, разделить все предприятия на 3 категории: жизнестойкие, не совсем здоровые и нежизнеспособные. И уже затем решать, как улучшать их работу, в том числе и через приватизацию. Фонд также предлагает вводить в советы директоров госпредприятий независимых руководителей и повышать их статус. Также следует пересмотреть нормативно-правовую базу, устранив директивное управление и предоставив госпредприятиям большую свободу.

Недавно МВФ презентовал доклад «Переоценка роли государственных предприятий в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе», подготовленный совместно с ЕБРР и Исследовательским центром ИПМ. Его авторы опирались на комплексное обследование госсектора в 21 стране региона, использовались данные госорганов, банков и компаний, в том числе в нашей стране.

Обзор доклада МВФ - читайте в статье М. Носовой «МВФ: госсектор в экономике - фактор риска», которая опубликована в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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