Господдержка: помощь или медвежья услуга?

Смогут ли стабилизировать экономику принятые властями меры.

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, руководство страны приняло ряд мер по стабилизации непростой ситуации. Оценить их эффективность журнал «Директор» попросил экономиста Леонида ФРИДКИНА.

Указ № 159 «О пересчете стоимости активов и обязательств»

По данным Белстата, в I квартале 2020 г. крупные отечественные предприятия потерпели серьезные убытки в размере более 5,8 млрд руб., это практически половина заработанной в прошлом году прибыли. Вместе с тем в январе-марте количество убыточных организаций в стране увеличилось на 30,8%, достигнув 24% общего количества крупных и средних предприятий.

В январе-марте количество убыточных организаций в стране увеличилось на 30,8%.

Основная масса убытков (более 92%) пришлась на долю госпредприятий. Это произошло в основном из-за курсовых разниц, которые возникли при пересчете валютных обязательств организаций в национальную валюту.

12 мая глава государства подписал Указ №159 «О пересчете стоимости активов и обязательств». Документ позволил коммерческим организациям относить суммы курсовых разниц, образующиеся с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г., при пересчете в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств на доходы (расходы) будущих периодов и списывать на доходы (расходы) по финансовой деятельности в порядке и сроки, установленные руководителем организации. При этом крайний срок списания должен быть не позднее 31 декабря 2022 г.

Основная масса убытков (более 92%) в I квартале пришлась на долю госпредприятий.

Таким образом, документ позволяет не включать убытки от девальвации в финансовые результаты 2020-2022 гг. По мнению экономиста Леонида Фридкина, если коммерческие организации отнесут такие курсовые разницы в статью «расходов будущих периодов», то убытки в сумме почти 6 млрд руб. формально исчезнут. Однако фактически они никуда не денутся и будут появляться дозированно в будущем по аналогии с периодами постдевальваций 2011-2012 и 2014-2015 гг.

Также можно привести в качестве примера ситуацию с предприятиями, которые в конце 2018 г. списали накопившиеся девальвационные убытки, ухудшив финансовые показатели, а затем в 2019-м сказочным образом исправили их по сравнению с предыдущим годом.

Как отметил Л.Фридкин, подобные циклы бухгалтерских манипуляций позволяют во время каждого кризиса и некоторое время после его окончания просто скрывать реальные финансовые последствия. Поэтому с учетом появления Указа №159 следующую девальвацию можно ожидать в 2023-2024 гг.

Указ № 143 «О поддержке экономики»

Белорусские власти, желая поддержать госпредприятия, практически оставили без внимания малый бизнес. Указ от 24 апреля №143 предложил весьма скромные меры для поддержки предпринимателей. Документ переводит принятие основных решений на уровень местных властей.

По словам Л.Фридкина, предлагаемые Указом «О поддержке экономики» основные налоговые послабления - это уменьшение сборов, уплачиваемых организациями в региональный бюджет: в первую очередь, земельный налог и налог на недвижимость. При этом местные власти могут вводить к ним понижающие коэффициенты, уменьшать арендную плату за земельные участки, которые находятся в госсобственности, а также ставки единого налога для ИП.

Экономист отметил, что перечень субъектов, которые могут использовать эти меры, очень ограничен. Например, снижение имущественного налога распространяется только на владельцев недвижимости. А у малого бизнеса зачастую просто нет производственных помещений, складов и офисов, поэтому их это коснется в меньшей степени.

Организациям, у которых в 2 раза упала выручка, проблемно будет уплатить и вдвое меньшую сумму единого налога, ведь их прибыль не обеспечивает даже минимального покрытия затрат. Также при столь серьезном снижении доходов любые налоги становятся непосильной ношей для организаций, работающих в сферах торговли и общепита.

Л.Фридкин считает, что принятые меры очень сомнительны. Ведь организации, которые получат отсрочку выплаты налогов во II-III кварталах с их последующей выплатой в IV квартале, должны будут в конце года заплатить всю сумму. Однако нельзя рассчитывать, что в IV квартале произойдет ожидаемое восстановление экономики. Тем более столь мощное, что позволит погасить задолженности в течение нескольких месяцев.

Однако это еще не все сюрпризы документа. Указ №143 предусматривает, что рассрочка выплаты налогов может начать действовать только после погашения текущих фискальных платежей. Если это по каким-либо причинам невозможно, то налоговый кредит отменяется и сумму, по которой он предоставлен, нужно платить сразу, с пеней.

Экономист подчеркнул, что организации, желающие воспользоваться рассрочкой, в результате могут получить тяжелую финансовую травму. И отметил, что в мировой практике, если страна реализует подобные меры, предприятия либо вообще освобождаются от налогов, либо им предоставляется отсрочка их уплаты минимум на один год.

Эксперт уверен, что белорусские власти, несмотря на постоянное декларирование поддержки развития малого бизнеса, в 2020 г. оставили его за бортом. Он считает, что для сохранения необходимо предоставить ему щадящий режим. Однако пока можно наблюдать лишь вливание финансовых средств в привилегированные госпредприятия, как, например, послабления для ряда организаций, предусмотренные вступившим в силу 17 мая Указом №166.

Снижение ставки рефинансирования

По мнению Л.Фридкина, несмотря на то что снижение ставки рефинансирования теоретически должно обеспечить снижение стоимости кредитов и увеличение их доступности для бизнеса, банки в этом случае руководствуются скорее возможными рисками, которые могут получить в данной ситуации. И, несмотря на значительные убытки и падение выручки организаций, продолжают поддерживать достаточно высокие ставки по кредитам. При этом требуют соблюдения четкого обеспечения по ним.

Поэтому в целях доступности кредитования экономики недостаточно снижения ставки рефинансирования, которая также предполагает уменьшение ставок депозитов. Но так как банки столкнулись с определенным дефицитом ликвидности, то вынуждены поддерживать привлекательные ставки по депозитам, чтобы предотвратить обналичивание денежных средств. Поэтому предпринятая Нацбанком мера не принесет ожидаемых результатов.

В целом экономист уверен, что регулятор не станет менять свою политику и в ближайшее время постарается удержать курс национальной валюты и не допустить роста инфляции.

Что ждет фискальную систему?

Даже если ставки налогов останутся прежними, то, скорее всего, государству придется отменить некоторые льготы и увеличить налоговый «административно-контрольный пресс». Это позволит привлечь поступления в бюджет и компенсировать кризисные потери. Возможно, власть захочет решить проблемный вопрос за счет эмиссии денег или привлечения новых внешних займов. Но в любом случае неизбежно увеличится налоговая нагрузка.

Прогноз на будущее

По сообщению МВФ, в 2020 г. мир ждет глобальная экономическая рецессия. Спад в Беларуси может достичь 6% ВВП.

По прогнозам МВФ, в 2020 г. ВВП Беларуси может снизиться на 6%.

Л. Фридкин согласен с прогнозами МВФ и других международных организаций для нашей страны. В лучшем случае можно ожидать снижения ВВП на 4-5%, а роста инфляции - около 10-15%. В результате пострадает благосостояние народа: снижение внешнеэкономической деятельности, простои предприятий и другие последствия постпандемийного кризиса скажутся на уровне доходов белорусов. Хотя бюджетникам, конечно, зарплаты повысят.

Как считает эксперт, белорусская экономика станет еще более неэффективной, продолжится стагнация, а из-за принятых властями для стабилизации ситуации мер не стоит рассчитывать на приток инвестиций и увеличение деловой активности. Государство может усилить контроль во всех сферах жизни. Вероятнее всего, в этом году экономика не восстановится - в лучшем случае этот процесс начнется в 2021 г. И из-за многих осложняющих факторов сделать это будет намного сложнее, чем после прошлых кризисов.

Алевтина СНЕЖИНА

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