Белорусскому бизнесу помощь не нужна?

Мерами господдержки воспользовались всего 2-3% субъекта хозяйствования из тех, кто в этом заинтересован.

О том, что пандемия коронавируса быстро и сильно ударит по частному бизнесу его представители заговорили сразу: падение спроса и покупательной способности стало очевидным почти сразу же, и воронка эта увеличивалась, грозя принять глобальный характер - соседи закрыли границы, экономические связи были поставлены на длительную паузу. Бизнес ждал адекватных мер со стороны государства.

24 апреля президент подписал указ №143 «О поддержке экономики». Поддержка эта носит избирательный характер: помогать решили отраслям, которые больше других пострадали от пандемии. Список объемный, но, к примеру, такой значимой отрасли, как общепит, в нем нет - рестораторов оставили за бортом.

В середине июня состоялась рабочая встреча министра экономики Александра Червякова и министра труда и социальной защиты Ирины Костевич с представителями объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, где были озвучены промежуточные оценки эффективности мер, определенных в 143-м указе.

— По последней информации, в облисполкомы и Мингорисполком поступило около 5,7 тысячи обращений субъектов хозяйствования по предоставлению различного рода мер поддержки по указу №143. Более 2,5 тысячи из них уже удовлетворено. Более 340 субъектов хозяйствования получили льготу по налогу на недвижимость на сумму 3,7 миллиона рублей. Из них 70% - частный бизнес. Отсрочки, рассрочки и налоговые кредиты на сумму около 5 миллионов предоставлены 217 организациям. Причем 85% - также частный бизнес. Арендаторы торговых площадей, находящихся в частной собственности, по итогам работы облисполкомов также сообщают о снижении арендной платы и предоставлении отсрочек, - сообщил Александр Червяков.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Несколько удивляет то, что разработанные пакеты мер еще не вполне освоены бизнесом в той мере, в которой это можно было бы ожидать. Не более 2 - 3% субъектов хозяйствования, заинтересованных в этих мерах поддержки, ими воспользовались. При этом власть, особенно в последние недели, демонстрирует полную готовность рассматривать различного рода предложения. Видимо, еще не все субъекты хозяйствования об этом осведомлены. Что касается пакета мер, то, полагаю, некоторые надо будет расширить, пересматривать их в том или ином ключе, продлевать их действие. Акцентирую при этом: важно, чтобы бизнес сам стал проявлять еще большую активность - на сайтах Минэкономики, Минтруда, Мингорисполкома, областных исполкомов сейчас есть исчерпывающая информация и алгоритмы получения поддержки помощи для субъектов хозяйствования, которыми можно воспользоваться, - рассказал председатель Высшего координационного совета «Республиканская конфедерация предпринимательства» Владимир Карягин.

— Какие меры поддержки предприниматели называют в числе первоочередных?

— Это по-прежнему вопросы аренды у частных арендодателей, вопросы продления различных кредитных линий и финансовой поддержки проектов, получение прямой финансовой помощи на выплату заработной платы. Особенно эта мера поддержки актуальна для таких секторов, как общепит, для некоторых туристических компаний, предприятий, оказывающих бытовые услуги. Международные турагенты и туроператоры давно просят и ожидают от правительства поддержки, чтобы им разрешили «заморозить» некоторые расчеты с потребителями, поскольку их зарубежные партнеры, главным образом из стран Юго-Восточной Азии и Южной Европы, находятся на карантине. Многим компаниям малого и среднего бизнеса должны государственные, бюджетные предприятия. Эта мера - обязать государственные предприятия погасить свои долги перед частным сектором - стала бы большим подспорьем для предпринимателей.

Источник: Комсомольская правда