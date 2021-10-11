На рынках разрешили торговать без кассовых аппаратов до 1 февраля

Но это касается только тех, кто до 20 октября заключит договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля.

Как говорится в письме МНС от 6.10.2021 г., которое размещено на сайте министерства, отсрочка связана со значительным количеством субъектов хозяйствования, неблагополучной эпидемиологической ситуацией. А также - «в целях исключения напряженности в предпринимательской среде, создания комфортных условий перехода субъектов хозяйствования на использование кассового оборудования, недопущения приостановления ими своей деятельности, что может повлечь недопоступление платежей в бюджет».

Проще говоря, вероятно, технические службы просто не успевают регистрировать и подключать к системе предпринимателей, которые, как обычно, тянули до последнего, а теперь начали массово обращаться для заключения договоров. Поэтому те, кто еще не успел подключиться к системе, должны до 20 октября 2021 г. заключить договор с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». В этом случае до 1 февраля 2022-го они смогут торговать без кассового оборудования.

При этом МНС разъясняет, что «прием наличных денежных средств такими субъектами хозяйствования должен осуществляться в соответствии с пунктами 37, 38, 41 Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16».

Любопытно, что те ИП, кто все-таки успел подключиться к системе контроля и установил кассовые аппараты, будут обязаны его использовать уже с 10 октября. Напомним, что согласно постановлению Совмина и Нацбанка от 7 апреля 2021 г. №203/4 новые требования касаются:

торговли непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;

осуществления разносной торговли плодоовощной продукцией;

выполнения работ, оказания услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);

осуществления обучения несовершеннолетних;

оказания услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.

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