Розничной торговле разрешат использовать новые технологии

Это делается с целью - упростить безналичные расчеты и снизить затраты малого бизнеса и потребкооперации.

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь, которым предусмотрено внесение изменений в ведомственное постановление от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа».

Речь идет о том, чтобы облегчить, прежде всего малому бизнесу, возможность приема безналичных платежей. Сюда же отнесены организации потребительской кооперации - вероятно, по причине их не очень благополучного финансового положения. С этой целью юрлицам и ИП (учитывая, что все они совсем скоро должны перейти на использование кассового оборудования) предполагается разрешить использование в торговле ряда новых технологий при осуществлении безналичных расчетов.

В частности, планируется узаконить механизм расчетов с использованием QR-кодов и мобильных приложений. В данном случае функции кассового терминала будет выполнять любое функционально годное мобильное устройство продавца. А покупатель сможет получить чек в электронной форме. Эту возможность МНС также предлагает легализовать. Это позволит снизить затраты при осуществлении розничной торговли, особенно в небольших точках - тех же овощных ларьках, при проведении ярмарок, торговле с машины и др.

Новая технология, которую предлагается разрешить субъектам малого предпринимательства и организациям потребительской кооперации, это Tap To Phone. В настоящее время банки в рамках предоставления услуги эквайринга предлагают субъектам хозяйствования платежное решение, основанное на ее применении.

Tap To Phone - продукт международной платежной системы Visa, которая позволяет использовать смартфон в качестве платежного терминала. Для приема оплаты с использованием бесконтактных банковских платежных карточек не будет необходимости в приобретении и обслуживании дорогостоящего оборудования: отдельного платежного терминала, клавиатуры для ввода ПИН-кода, компонентов коммуникации и др. При этом субъекты хозяйствования практически не ограничены в выборе устройства, которое заменит платежный терминал. Это может быть мобильное устройство любой ценовой категории с системой Android 7.0 и выше и NFC-чипом.

Проект документа предусматривает также ряд других нововведений. Его обсуждение продлится до на Правовом форуме Беларуси по 18 сентября 2021 г.

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