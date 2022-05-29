Срок обязательного использования кассовых аппаратов опять перенесли

Для торговли продовольственными товарами на рынках он продлен до 31 декабря, а для непродовольственных должен вступить в силу 1 июля, если ничего не изменится.

Эпопея с введением обязательного использования кассовых аппаратов в торговле на рынках и ярмарках длится уже несколько лет. Изначально субъекты хозяйствования и ИП были обязаны применять кассовое оборудование при торговле непродовольственными товарами на ярмарках и рынках - с 10 октября 2021 г., а продовольственными - с 18 мая 2022-го.

Но эти сроки переносили уже несколько раз. Сначала для непродовольственной торговли сделали отсрочку до 1 февраля 2022 г. (письмо МНС от 06.10.2021 №8-2-12/02195), а потом его перенесли на 1 июля 2022-го. На эту же дату во избежание путаницы перенесли обязанность установки кассового оборудования и для торговли продовольственными товарами на рынках и ярмарках.

Теперь Совет Министров и Национальный банк постановлением №304/12 от 14 мая 2022 г. установили новый срок обязательного использования кассового оборудования при приеме денежных средств для розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках и торговых местах - 1 января 2023 года. Что касается торговли непродовольственными товарами, то здесь пока ничего не изменилось - 1 июля текущего года.

Комментируя постановление №304/12, Министерство по налогам и сборам отметило, что отсрочка, предусмотренная этим документом, не распространяется на субъектов хозяйствования, которые до 18 мая 2022 г. приобрели и используют кассовое оборудование со средством контроля налоговых органов или программную кассу для реализации продовольственных товаров на ярмарках и торговых местах.

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