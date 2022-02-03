Теперь до 1 июля: МНС продлило срок работы без кассового оборудования

Ранее для торговли непродовольственными товарами на рынках и ярмарках, а также при осуществлении ряда работ и услуг этот срок был установлен до 1 февраля 2022 г.

Как известно, в соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка от 7 апреля 2021 г. №203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16» с 10 октября 2021 г. при осуществлении ряда видов деятельности субъектов хозяйствования обязали применять кассовое оборудование.

В частности, это касалось:

торговли непродовольственными товарами на ярмарках и рынках;

разносной торговли плодоовощной продукцией;

выполнения работ и оказания услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением сельской местности);

обучения несовершеннолетних;

оказания услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.

С учетом того, что не все, кто занимался этими видами деятельности, успевали приобрести кассовые терминалы и подключиться к Системе контроля кассового оборудования (СККО), было принято решение перенести этот срок на 1 февраля 2022 г. (письмо МНС от 06.10.2021 №8-2-12/02195). Правда, при условии заключения не позднее 20.10.2021 договоров на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в СККО с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

Теперь этот срок перенесен еще на 5 месяцев. В чем причина - сказать сложно. Возможно, МНС опасается приостановления деятельности многих субъектов хозяйствования, так как необходимость приобретения кассового оборудования накладывается на изменение условий налогообложения малого бизнеса в связи с принятием нового Налогового кодекса.

Кстати, одновременно МНС сообщило, что в соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка от 15.11.2021 №647/11 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16» с 18 мая 2022 г. обязанность использования кассового оборудования также возникает у субъектов хозяйствования, занимающихся розничной торговлей продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках и торговых местах.

Но, вероятно, прогнозируется большой ажиотаж с подключением большого количества единиц кассового оборудования к СККО. Поэтому данной категории субъектов хозяйствования также продлен срок, в течение которого можно принимать наличные денежные средства при продаже товаров без применения кассового оборудования с 18 мая по 1 июля 2022 г. Но опять же, при условии заключения до 18 мая 2022 г. договора с РУП ИИЦ и принятии мер по приобретению кассового оборудования!

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