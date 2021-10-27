Правительство «подставит плечо» убыточным предприятиям

Агентству по управлению активами разрешили выкупать у банков долги компаний реального сектора с последующей их реструктуризацией или списанием.

Это предусмотрено Указом №391 «О стабилизации финансового состояния организаций» от 15 октября 2021 г. Как сообщается, документ принят в целях оптимизации долговой нагрузки предприятий реального сектора экономики в условиях пандемии и повышения эффективности их работы в сложных экономических условиях.

Агентство по управлению активами было создано в августе 2016 года в связи с ростом проблемных активов в банках, в частности в «Белагропромбанке», который финансирует агропромышленный комплекс. По итогам 2017 г. в Агентство передали проблемные кредиты сельхозорганизаций на более чем 770 млн рублей. Уже в этом году сообщалось, что организация выкупила кредитную задолженность рыбхозов на 20,393 млн руб.

Теперь Агентство сможет выкупать активы любых белорусских предприятий, сформированные по кредитам, предоставленным банками должникам, а также по эмитированным должниками облигациям, владельцами которых являются банки. Источником средств, согласно Указу №391, будут облигации Агентства, доходность которых в рублях не должна превышать ставки рефинансирования Нацбанка, а в валюте - не более ставки процентного дохода по государственным долгосрочным облигациям Республики Беларусь, эмитированным на аналогичные сроки.

Любопытны условия, на которых Агентство будет выкупать долги у банков. Согласно Указу, активы будут приобретаться с дисконтом в размере не более созданных по ним банками на последнюю отчетную дату специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску. А также - в размере не уплаченных на дату уступки требования процентов за пользование кредитами и иных платежей в соответствии с кредитными договорами.

Взамен банки могут получить облигации Агентства, субсидиарную ответственность по которым несет госбюджет. Предположительно срок выпуска таких облигаций составит 10 лет. Что касается безнадежных долгов, то они будут приобретаться с дисконтом в размере до 99%. Что еще интересно: банкам разрешат осуществлять расчет с Агентством при продаже активов в белорусских рублях, даже если они были номинированы в иностранной валюте.

Кто выиграет - так это должники. Для них Агентство может изменить денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, на белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком. Или может предоставить отсрочку по платежам, конвертировать задолженность в акции предприятий, списать проценты и даже основную сумму долга! Очевидно, что все связанные с этим издержки лягут на бюджет. И частично - на коммерческие банки, которые отдадут проблемную задолженность фактически за бесценок.

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