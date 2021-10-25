В Минске выставлен на продажу комплекс «Журавинка»

Это одно из старейших заведений такого типа в белорусской столице. Собственник хочет получить за него 75 млн долларов.

На одной из популярных площадок объявлений появилась информация о том, что здание выставлено на продажу по первоначальной цене 185 474 998 руб. (примерно 75 млн долл.).

Покупателю предлагается приобрести весь многофункциональный комплекс, расположенный на берегу реки Свислочь в центре города. Общая площадь - более 10,6 тыс. квадратных метров. В комплекс входят отель, офисные площади, рестораны, банк, кафе, собственная парковка, терраса. В пешеходной доступности - две станции метро, Дворец Республики, Белгосцирк, театры, кварталы исторической застройки, парк имени Янки Купалы.

Как сообщает Sputnik, ресторанный комплекс «Журавинка» принадлежит турецкому бизнесмену Суди Озкану. Четыре года назад у него возникли сложности с одним из латвийских банков, в результате чего пришлось выставить на продажу часть комплекса за 9 млн долларов. После того, как проблемы были улажены, комплекс вновь вернулся во владения Озкана. У турецкого бизнесмена есть недвижимость (в основном это гостиницы, рестораны, казино) во многих странах мира.

По мнению риэлторов, комплекс «Журавинка» расположен в очень хорошем месте и имеет все шансы найти нового владельца. Главный вопрос - цена, которая многим специалистам по недвижимости кажется несколько завышенной. Впрочем, возможно, это как раз сделано с целью - оставить пространство для маневра в ходе переговоров с потенциальными покупателями. Вряд ли в нынешней ситуации таким крупным объектом заинтересуются белорусские бизнесмены, но на отечественном рынке недвижимости есть серьезные игроки и из других стран, которые могут себе позволить такие инвестиции.

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