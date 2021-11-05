Что такое Реестр рекламораспространителей и для чего он нужен?

С 1 февраля многие виды деятельности на рекламном рынке без включения в Реестр станут незаконными.

Согласно Указу №426 от 2 ноября 2021 г. в Беларуси «в целях упорядочения рекламной деятельности, учета и систематизации информации о рекламораспространителях» создается государственный информационный ресурс «Реестр рекламораспространителей». Он должен быть запущен в работу с 1 января 2022 г., а уже с 1 февраля деятельность тех, кого нет в этом списке, станет незаконной.

Суть в том, что все организации и граждане, осуществляющие размещение (распространение) рекламы, теперь будут вправе оказывать многие услуги только после включения в Реестр. Попасть туда можно будет на уведомительной основе. Т.е. для этого достаточно отправить письменное уведомление в МАРТ, на сайте которого в открытом доступе будет размещаться этот Реестр. Но есть исключения.

Так, без включения в Реестр можно будет оказывать услуги по размещению (распространению):

наружной рекламы;

рекламы на транспортных средствах и внутри их салонов;

рекламы посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты;

рекламы в зданиях (помещениях, сооружениях), а также в местах проведения культурных, образовательных, спортивных, спортивно-массовых, туристических мероприятий, соревнований, конкурсов, выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий;

рекламы на бумажном носителе, не относящемся к печатному средству массовой информации;

рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе с использованием рекламных сервисов), не связанные с размещением в сетевом издании;

иной рекламы, определенной Советом Министров Республики Беларусь.

Решение об исключении из Реестра может приниматься в случае выявления МАРТ или другим уполномоченным государственным органом нарушения рекламораспространителем законодательства о рекламе, о средствах массовой информации и невыполнения (ненадлежащего выполнения) им требования (предписания) об устранении нарушения. А также - в случае поступления от рекламораспространителя уведомления об исключении из Реестра и в «иных случаях, установленных Советом Министров Республики Беларусь».

Иначе говоря, под действие Указа подпадает деятельность, связанная с размещением рекламы в СМИ (в любой форме), на телевидении и радио. Еще один любопытный момент: в Указе есть пункт 3 «для служебного пользования», содержание которого не раскрывается.

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