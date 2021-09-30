Нормирование расходов на рекламу. Что изменят в поправки в НК?

Экспертам удалось убедить авторов законопроекта в том, что большинство рекламных расходов предприятий должны быть ненормируемыми.

Мы уже сообщали, что 28 сентября на сайте Минфина Беларуси был опубликован проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь». В частности, в Налоговый кодекс. Основной резонанс при обсуждении этого законопроекта вызвали изменения в налогообложении деятельности индивидуальных предпринимателей и фактическая отмена «упрощенки». Между тем, в законопроекте много других важных нововведений. Какие-то из них оцениваются экспертами негативно, другие - позитивно.

Один из таких вопросов - расходы на рекламные мероприятия. Как говорят эксперты, в процессе подготовки законопроекта были предложения нормировать существенную часть рекламных затрат предприятий. Но экспертам деловых союзов удалось убедить авторов документа в нецелесообразности таких мер.

В последней версии законопроекта (подпункт 2.10. ст. 170) к числу ненормируемых расходов на рекламу относятся:

«расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению), информационно-телекоммуникационные сети; расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр, каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой организации, за исключением указанных в подпункте 2.10 статьи 171 настоящего Кодекса».

К нормируемым в соответствии с подпунктом 2.10. ст. 171 отнесены: «расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых в виде выигрыша при проведении в соответствии с законодательством рекламной игры, а также расходы на иные виды рекламы, за исключением у казанных в подпункте 2.10 пункта 2 статьи 170 настоящего Кодекса».

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