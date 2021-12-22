Какие бренды наиболее активны в соцсетях

Digital-агентство AMDG проанализировало ведение белорусскими компаниями сообществ в социальных сетях в ноябре и составило рейтинг их эффективности.

В этом исследовании специалисты AMDG регулярно анализируют не только количественные (число подписчиков), но и качественные показатели ведения страниц компаний (ER day/ER post - отношение лайков, комментариев, репостов и сохранений публикаций к числу подписчиков в день и за публикацию соответственно). Кроме того, учитывается периодичность, с которой ведутся сообщества, а также отмечаются самые резонансные и популярные публикации.

ВКонтакте

В ноябре особенно популярным во ВКонтакте оказался проект Mark Formelle, который объявил открытый кастинг среди подписчиков сообществ в социальных сетях. Причем, бренд выделил, что моделями могут стать девушки самых разных возрастов и параметров.

Сообщество интернет-магазина 21vek.by переместилось на две строчки вверх и заняло третье место в связи с проведением розыгрыша кофеварок.

А вот Conte проиграла, по сравнению с октябрем, четыре позиции. В ноябре сообщество компании ВКонтакте смогло привлечь только около 300 новых подписчиков. Количество лайков снизилось на 32%, комментариев - на 54%, а репостов - на 42%.

Facebook

Интерес пользователей вызвал кастинг в ряды бортпроводников, о котором сообщила «Белавиа». Авиакомпания объявила о постоянном открытом наборе и прибавила сразу 3 позиции в рейтинге.

Samsung в ноябре запустил рекламную кампанию нового смартфона под хэштегом #немагчыманезаўважыць с фото медийных личностей. Нативные истории белорусов стали самыми заметными публикациями ноября.

МТС совместно с Национальным художественным музеем телеком-оператор открыл выставку работ незрячих художников TECHNOцвет. Эта новость охватила свыше 30 тысяч человек и получила положительный отклик от аудитории.

Одноклассники

Здесь удачный месяц был у «Брестского МК», который активно делился рецептами с использованием своей продукции, а также предложил пользователям угадать по фото страну, где представлена продукция бренда. Эта запись заняла третье место по вовлеченности за отчетный месяц, собрав около 120 лайков и 28 комментариев.

Instagram

Как отмечают исследователи, особое внимание пользователей в ноябре привлекла запись LUXVISAGE. Бренд опубликовал пост о продукте компании, главным героем которого стал накрашенный парень-визажист. Впрочем, аудитория оказалась не готова к такому типу контента, и вскоре запись была удалена с официальной страницы аккаунта.

Около 150 тысяч комментариев и 31 тысячу лайков получила запись совместного конкурса Conte и натуральной косметики и парфюмерии L'OCCITANE.

А Mark Formelle в посте о лимитированной спортивной коллекции по мотивам «Игры в кальмара» предложил своим подписчикам подписаться на «секретную» e-mail-рассылку и приобрести изделия в интернет-магазине бренда.

Twitter

Это не самый популярный в Беларуси формат, Тем не менее, его активно используют банки и мобильные операторы. Так, МТС рассказал про 8 видеороликов совместного проекта с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ). В ноябре проект #ИнтернетБезБуллинга был отмечен золотом в категории «Positive Change / Вклад в общество и устойчивое развитие. Бренды» на международном конкурсе Effie Awards Belarus.

У Альфа-Банка наибольшую популярность вызвал твит о тестировании рассылки мемов через сообщения. Запись получила 55 лайков и 3 твита с цитатами.

TikTok

Здесь лидерами являют пиццерии и торговля. В частности, самым просматриваемым видео ноября в TikTok-аккаунте лидера рейтинга «Додо Пицца» стал челлендж «Симба». Это пародийный //www.tiktok.com/@dodopizzabelarus/video/7034062701349309702?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1">ролик по образцу знаменитой сцены из «Короля Льва». В подписи под публикацией авторы сообщили, что ценят сотрудников компании, в особенности стажеров. Видео собрало 1 млн просмотров, около 74 тысяч лайков и 604 комментария.

//www.tiktok.com/@vitalur_by/video/7031843468292967685?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1">Ролик «Виталюра» о приближении зимы набрал около 500 тысяч просмотров, 42 тысячи лайков и 311 комментариев и стал самым популярным видео в аккаунте сети магазинов в ноябре.

Источник: AMDG

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