Названы самые популярные соцсети среди белорусов

"Лаборатория Касперского" выяснила, какие социальные сети и мессенджеры наиболее популярны в Беларуси.

По данным опроса, в 2020 году самым распространенным мессенджером в стране стал Viber, с его помощью общается с коллегами и близкими подавляющее большинство - 87%. Больше половины респондентов, 56%, отметили, что использовали для общения Telegram. Доля пользователей WhatsApp находится на уровне 46%.

Видеохостингом YouTube пользуется 83% респондентов. Что касается популярных соцсетей, самые высокие позиции у "ВКонтакте" (77%), Instagram (65%), "Одноклассников" (57%) и Facebook (47%). В нижней части рейтинга находятся TikTok (22%), Twitter (17%), Linkedin (11%), Snapchat (8%).

"Мы понимаем, что тренды и предпочтения среди платформ для коммуникации могут меняться. Конечно, на это влияет множество факторов и коронавирусная инфекция - только один из них. В частности, согласно нашему опросу, сервисом для онлайн-конференций Zoom в 2020 году пользовался практически каждый пятый в Беларуси", - прокомментировал представитель "Лаборатории Касперского" в Беларуси Дмитрий Кудревич.

Источник: Telegraf