Как белорусские компании продвигают себя в соцсетях

Специалисты проанализировали сообщества брендов в самых популярных социальных сетях и составили рейтинг их эффективности.

Исследование провело Digital-агентство AMDG. Как отмечают в агентстве, «оценка эффективности ведения социальных сетей не ограничивается количеством подписчиков. Важным элементом является показатель качества контента и активности целевой аудитории». Поэтому Artox Media Digital Group переработало свой предыдущий проект по исследованию количества подписчиков сообществ белорусских брендов и компаний и представило новую методологию оценки эффективности ведения социальных сетей.

То есть, в новой версии рейтинга учитывался не один параметр - количество подписчиков их сообществ, но и активность в этих сообществах (лайки, комментарии, перепосты, цитирования), релевантность публикаций целевой аудитории и частота постинга. Сообщества, где не было активности в последние 90 дней, не учитывались. А из соцсетей авторы рейтинга выбрали: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram, TikTok и Twitter. И вот что из этого получилось.

Рейтинг интересен не только позициями, которые занимают в нем белорусские компании, но и тем, что наглядно показывает - каким каналам они отдают предпочтение. Что касается лидеров, то можно упомянуть, например, Mark Formelle и Conte, которые представлены в ТОП-10 четырех соцсетей из шести. А также сеть магазинов «Мила» и «АМИ мебель», мобильных операторов МТС и А1 (по 3 попадания в ТОП-10 из шести) и т.д. Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться здесь.

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