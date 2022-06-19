В Беларусь пришла новая соцсеть для бизнеса

Российский проект TenChat - нечто среднее между LinkedIn и WeChat. В этой сети уже более 500 тысяч пользователей, а теперь она стала доступна и в нашей стране.

Основатель российской социальной сети для предпринимателей, фрилансеров, блогеров и других представителей бизнеса Семен Теняев представил ее возможности на Международной конференции Digital Day Belarus-2022, которая прошла в Минске 27 мая. Он сообщил, что теперь TenChat доступна и в Беларуси.

TenChat - нечто среднее между международной бизнес-сетью LinkedIn и китайской WeChat. Кроме того, в ней использовано много технических идей и из других проектов, включая даже сервисы знакомств. Ка выразился о своей задумке сам Теняев, сеть должна предоставлять возможность «зарабатывать, делиться экспертностью, получать качественный нетворкинг и заказы, искать новых клиентов и новую работу и, конечно, продавать».

Исходя из этого, сеть может стать интересной не только бизнесменам и офисным работникам, но и широкому кругу фрилансеров, оказывающих услуги для бизнеса (например, маркетологам, SMM-специалистам, блогерам, работающим с юрлицами и др.). При этом соцсеть будет поддерживать авторитетных блогеров и экспертов, для которых (если они подтвердят свой уровень публикациями) будет предусмотрено приоритетное ранжирование в ленте. Сегодня в TenChat зарегистрировано свыше полумиллиона пользователей, хотя уже сейчас технически она может «вместить» 10 млн ежедневно.

Из полезных функций, кроме размещения информации и общения, здесь есть «умный» поиск по компаниям, а также возможность для бизнеса создать в сети свою продающую страницу. Обучающаяся нейросеть по имени «Зевс» помогает отслеживать и удалять кликбейт (то есть навязчивый рекламный контент), в систему также встроен маркетплейс, где можно приобрести все доступные банковские услуги для бизнеса. А еще - здесь будут доступны все госконтракты и коммерческие контракты, которые есть на электронных торговых площадках.

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