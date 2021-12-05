Итоги уходящей недели на Director.by

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Частным страховщикам могут разрешить работать с госпредприятиями, а для иностранных - убрать все ограничения по доступу на рынок.
Минфин Беларуси разработал проект нового закона «О страховой деятельности», который содержит много - не побоимся этого слова - революционных изменений. В том числе: распространение госгарантий на договора частных страховых компаний, возможность инвестировать средства в надежные облигации и др.
Подробности и ссылка на законопроект - здесь.
Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют Беларуси в 2022 году самые низкие темпы роста в регионе
ЕАБР опубликовал макроэкономический прогноз на следующий год. Там констатируется завершение активной фазы восстановления экономики региона уже сейчас. А в 2022-м в странах ЕАЭС ожидается небольшое, но стабильное увеличение ВВП и медленное снижение инфляции.
Как выглядят позиции Беларуси в этом прогнозе - читайте здесь.
Почему ставки по новым кредитам для бизнеса в декабре, скорее всего, вырастут?
В Беларуси снова повысились расчетные величины стандартного риска. С начала года для юрлиц этот показатель вырос более чем на 4%. С 1 декабря РСВР для новых кредитов в белорусских рублях, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных) составит 15,79% (+0,46%).
Как повышение РСВР влияет на кредитные ставки - смотрите здесь.
Газпром и правительство Беларуси окончательно договорились о цене на газ
1 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич подписали Протокол, согласно которому цена на газ для нашей страны на будущий год остается на прежнем уровне - 128,52 долл. за 1 тыс. куб.
Хотите сравнить эту цену с ценами на европейском рынке? Читайте здесь
Новогодние распродажи-2021, видимо, начнутся раньше, чем обычно
Google и Ipsos провели интересное исследование о предновогоднем шопинге. Если кратко, то потребители хотят сделать покупки заранее, чтобы не рисковать при посещении торговых объектов в канун праздников. А интернет по-прежнему является серьезным конкурентом для торговых центров.
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