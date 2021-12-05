Итоги уходящей недели на Director.by

Самые важные публикации на нашем сайте, которые вы могли пропустить.

Частным страховщикам могут разрешить работать с госпредприятиями, а для иностранных - убрать все ограничения по доступу на рынок.

Минфин Беларуси разработал проект нового закона «О страховой деятельности», который содержит много - не побоимся этого слова - революционных изменений. В том числе: распространение госгарантий на договора частных страховых компаний, возможность инвестировать средства в надежные облигации и др.

Подробности и ссылка на законопроект - здесь.

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют Беларуси в 2022 году самые низкие темпы роста в регионе

ЕАБР опубликовал макроэкономический прогноз на следующий год. Там констатируется завершение активной фазы восстановления экономики региона уже сейчас. А в 2022-м в странах ЕАЭС ожидается небольшое, но стабильное увеличение ВВП и медленное снижение инфляции.

Как выглядят позиции Беларуси в этом прогнозе - читайте здесь.

Почему ставки по новым кредитам для бизнеса в декабре, скорее всего, вырастут?

В Беларуси снова повысились расчетные величины стандартного риска. С начала года для юрлиц этот показатель вырос более чем на 4%. С 1 декабря РСВР для новых кредитов в белорусских рублях, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных) составит 15,79% (+0,46%).

Как повышение РСВР влияет на кредитные ставки - смотрите здесь.

Газпром и правительство Беларуси окончательно договорились о цене на газ

1 декабря председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич подписали Протокол, согласно которому цена на газ для нашей страны на будущий год остается на прежнем уровне - 128,52 долл. за 1 тыс. куб.

Хотите сравнить эту цену с ценами на европейском рынке? Читайте здесь

Новогодние распродажи-2021, видимо, начнутся раньше, чем обычно

Google и Ipsos провели интересное исследование о предновогоднем шопинге. Если кратко, то потребители хотят сделать покупки заранее, чтобы не рисковать при посещении торговых объектов в канун праздников. А интернет по-прежнему является серьезным конкурентом для торговых центров.

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