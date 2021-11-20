Итоги уходящей недели на Director.by

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Как раньше уже не будет: почему ставки банковских депозитов пошли вниз?

После трехмесячного роста рынок начал отыгрывать ставки по депозитам в обратном направлении. В октябре средняя процентная ставка для новых срочных вкладов физических лиц в национальной валюте снизилась по всем видам вкладов. И составила: 11,29% годовых по отзывным депозитам (после 11,82% в сентябре) и 17,34% годовых по безотзывным (в сентябре - 17,99%).

В чем причины, и как это скажется на динамике вкладов - читайте здесь.

Интернет становится драйвером роста для фармацевтического бизнеса

Digital-агентство AMDG провело большое исследование рынка продажи и продвижения медпрепаратов в Беларуси. Изучение поисковых запросов и поведения людей в сети выявило, что около половины пользователей при первых признаках заболевания обращаются не к врачу, а на интернет-сайты медицинской тематики.

Как это можно использовать для продвижения медпрепаратов - смотрите здесь.

Что происходит на рынке офисной недвижимости

На начало ноября объем предлагающихся в аренду офисных площадей в бизнес-центрах Минска составлял 115 тыс. кв. м. Это на 37 тыс. кв. м больше, чем в начале года. К январю вакантность на рынке может вырасти еще на четверть. Но при этом цены аренды пока держатся на достаточно высоком уровне.

Почему? Читайте здесь.

ЕБРР может полностью прекратить финансирование проектов в Беларуси

Год назад Европейский банк реконструкции и развития приостановил кредитование проектов с участием государства в нашей стране. А теперь может уйти и из частного сектора. Как сообщают зарубежные источники, руководство банка уже проинформировало об этом всех своих акционеров.

Подробнее о развитии ситуации - здесь.

Кому выгодно то, что происходит на белорусском рынке труда?

Спойлер: никому! По официальной статистике в стране по-прежнему больше увольняют, чем нанимают. Но при этом наблюдается растущий дефицит многих специалистов. Эйчары говорят, что конкуренция среди соискателей заметно упала. И часто им приходится принимать на работу не тех, кого хочется, а тех, кто есть.

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