Белорусский рынок труда «штормит» второй год

По официальной статистике в стране по-прежнему больше увольняют, чем нанимают. Но при этом наблюдается растущий дефицит многих специалистов.

Наверное, никогда еще рынок труда в Беларуси не сталкивался с таким количеством разнонаправленных факторов, как в последние пару лет. Здесь тебе - и пандемия, и закрытие или релокация многих бизнесов, и новая волна миграции специалистов за рубеж, а также объективный процесс старения нации и еще много чего. Эти факторы накладываются друг на друга, в результате чего получается противоречивая картинка, не позволяющая как-то обще охарактеризовать рынок в целом.

О чем можно говорить однозначно - так это о кадровом дефиците во многих отраслях. Не случайно во II квартале среднемесячное количество вакансий на сайте исследовательского центра rabota.by выросло на 29,1% по отношению к I кварталу, а в III квартале - на 6,7% уже по отношению ко II кварталу. И хотя в августе-сентябре наблюдалось снижение количества свободных вакансий, по итогам января-сентября на одну вакансию на сайте rabota.by приходилось 5,8 резюме. Это меньше, чем по итогам II квартала (6,3 резюме) и значительно меньше, чем в I-м (8,3).

То есть конкуренция среди соискателей явно снижается. Причем, что интересно: она снижается даже среди людей без опыта и молодых специалистов. В III квартале в этой категории на 1 вакансию приходилось 19,8 резюме, тогда как год назад (в III квартале 2020-го) - 39,4. А в остальных профессиональных областях конкуренция находится на уровне средней по рынку и даже ниже.

Работодатели отмечают, что им все сложнее найти специалиста в самой «желанной» для всех категории - среди достаточно молодых, активных с опытом от 1 года до 3 лет (именно они упоминаются, как предпочтительная кандидатура, в 45,7% вакансий). Или их запросы не вписываются в зарплатную ведомость, или работодатель не готов предоставить им какие-то дополнительные опции. Например, возможность работать на «удаленке».

Кроме того, молодых работников становится все меньше в принципе! И речь даже не только в их частом желании трудоустроиться или продолжить обучение за границей, и даже не в том, что наша система образования готовит меньше специалистов. Настоящая проблема - в «демографической яме», куда мы падаем все последнее десятилетие. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, с 2011 по 2021 гг. количество жителей Беларуси в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое. А именно - на 41,5%. Возрастная категория от 25 до 29 лет тоже переживает спад - здесь численность населения сократилась примерно на 27%. При этом количество граждан предпенсионного и пенсионного возрастов в стране значительно увеличилось.

Как отмечают аналитики исследовательского центра rabota.by, по количеству вакансий лидирующие позиции стабильно занимают такие профессиональные сферы, как: «Продажи» (25,7% от общего количества вакансий), «Информационные технологии» (15,6%),«Рабочий персонал» (12,9%) , «Транспорт и логистика» (10,1%) и «Производство» (9,1%). А самый большой прирост вакансий, по сравнению с предыдущими периодами, в III квартале произошел такой области, как «Наука, образование» (+52,6%).

Кстати, Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома недавно обнародовал данные о ситуации с занятостью в столице. Оказалось, что из числа специалистов в Минске наиболее востребованы медицинские и инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры. Например, в ТОП-10 по числу вакансий - 4 медицинских профессии, три педагогических, и только одна «айтишная».

ТОП-5 востребованных профессий на рынке труда г. Минска на 01.11.2021

Рабочие специальности Количество вакансий Служащие Количество вакансий Повар Продавец Маляр Водитель автомобиля Контролер-кассир 674 570 452 430 426 Медицинская сестра Инженер Врач-специалист Воспитатель Менеджер 852 776 750 227 179

Источник: Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома

Что касается увольнений и приема на работу, то динамика по-прежнему движется в сторону сокращения штатов. В целом по стране за январь-июль нынешнего года без учета малого бизнеса белорусские предприятия приняли на работу порядка 361 тыс. человек, а уволили - свыше 411 тысяч. Последние данные есть по итогам 9 месяцев в промышленности. Здесь также наблюдается чистый отток кадров: за 9 месяцев предприятия уволили 117,8 тыс. человек, а приняли - только 109,3 тыс.

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