ЕБРР прекращает финансирование проектов в Беларуси

Год назад Европейский банк реконструкции и развития приостановил кредитование проектов с участием государства в нашей стране. А теперь уходит и из частного сектора.

Как сообщает медиа-платформа Devex, руководство банка уже проинформировало акционеров (в том числе США, Россию, Китай, все 27 государств-членов Европейского союза и Европейскую комиссию), что больше не будет выносить частные проекты в Беларуси на рассмотрение совета директоров. В ЕБРР считают, что здесь очень сложно провести четкую границу между государственной и частной сферами. По их мнению, она размыта, и поэтому трудно проследить, чтобы средства банка прямо или косвенно не пошли на финансирование мероприятий с участием госструктур.

Как известно, в 2020 году ЕБРР перестал финансировать проекты в белорусском госсекторе. В июне 2021 г. президент банка Одиль Рено-Бассо еще раз подтвердила отказ от финансирования проектов в Беларуси за исключением проектов частных компаний.

В 2019 году инвестиции ЕБРР в Беларусь оказались рекордными и составили 390 млн евро. В целом с начала своей деятельности в Беларуси (с 1992 года) банк инвестировал в 130 проектов в различных секторах отечественной экономики около 2,9 млрд евро.

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