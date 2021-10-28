Объемы финансирования госпрограмм снова увеличили

Банку развития добавили 30 миллионов на поддержку лизинговой деятельности в 2021 году.

Объемы финансирования государственных программ и мероприятий в 2021 году снова увеличили. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября №609, которое вносит изменения в постановление Совмина №32 от 22 января 2021 г.

Согласно постановлению №609, объем финансирования мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в лизинг, в рамках указа «О финансировании закупки современной техники и оборудования» увеличен на 30 млн рублей. В результате в текущем году ОАО "Банк развития" направит на эти цели 730 млн рублей.

Изначально объем финансирования госпрограмм в Беларуси на текущий год, предусмотренный постановлением №32, составлял 946,372 млн рублей. После нескольких поправок общая сумма финансирования банком государственных программ и мероприятий на текущий год увеличена до 1,273 млрд.

Перечень госпрограмм в Беларуси на 2021-2025 гг. был утвержден Постановлением Совета Министров от 24 декабря 2020 г. №759. В перечне этих программ: «Аграрный бизнес», Госпрограмма инновационного развития Республики Беларусь, Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка, Социальная защита, Здоровье народа и демографическая безопасность, Наукоемкие технологии и техника и Цифровое развитие Беларуси на 2021–2025 годы. Все госпрограммы состоят из нескольких подпрограмм.

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