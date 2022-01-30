За 2021 г. срочные рублевые депозиты в Беларуси возросли на 15,2%

Этому способствовало повышение ставок коммерческими банками и стабильный курс рубля. Но на рынке валютных вкладов картина другая.

Как отмечают в Национальном банке, объем срочных рублевых депозитов населения по итогам 2021 г. вырос на 12,5% и достиг максимального уровня за последние полтора года. О стабилизации ситуации на депозитном рынке также свидетельствует постепенное удлинение срочной структуры вкладов, а также высокая доля безотзывных вкладов в структуре срочных вкладов населения (по состоянию на 1 июля 2021 г. она составляла 87,1% по рублевым и 64,4% по валютным депозитам).

В первом полугодии 2021 г. наблюдался отток как рублевых, так и валютных вкладов. Негативные ожидания на рынке были очень высокими, и только в середине года ситуация начала меняться, по крайней мере, в отношении депозитов в белорусских рублях. Но добиться позитивной динамики по вкладам населения удалось лишь благодаря заметному росту процентных ставок и относительной стабильности на валютном рынке.

Как отмечается в докладе первого заместителя Председателя Правления Национального банка Сергея КАЛЕЧИЦА, политика поддержания привлекательного уровня доходности по банковским вкладам сыграла ключевую роль в стабилизации рублевых пассивов банков. По итогам 2021 года средняя процентная ставка по новым срочным банковским вкладам физических лиц в национальной валюте сложилась на уровне 16,7% годовых, а в иностранной валюте - 2,4% годовых.

Что касается валютной составляющей, то она заметно просела. Несмотря на то, что в III квартале 2021 г. отток валютных вкладов физических лиц из банков прекратился, общее снижение валютных сбережений населения за год составило порядка 750 млн долл. Частично оно было компенсировано за счет привлеченных банками средств субъектов хозяйствования, но с учетом закрытия для Беларуси многих внешних рынков капитала, отток валюты является проблемой.

По оценке регулятора, ресурсная база коммерческих банков по-прежнему является недостаточно устойчивой, прежде всего в силу привлечения ими депозитов в основном на короткие сроки. Так, за прошедший год доля долгосрочных вкладов снизилась на 5,7% до 56,6%. И с учетом того, что белорусская экономика сейчас, как никогда, нуждается в долгосрочных источниках финансирования инвестиционных проектов, банкам и правительству придется что-то делать со всем этим.

В любом случае в Нацбанке признают, что одним лишь установлением высоких процентных ставок проблему не решить. И советуют коммерческим банкам «настраиваться на оказание максимально возможной поддержки организаций реального сектора экономики с учетом предъявляемого ими платежеспособного спроса». А также отмечают, что фактические значения показателей ликвидности свидетельствуют, что у многих банков сохраняется существенный запас прочности. А раз так, то «отсутствие ресурсов, совпадающих по срокам с запрашиваемыми кредитами, не является безусловной причиной для отказа заемщику. Так как естественной деятельностью банков является трансформация привлеченных средств в более долгосрочные активы при безусловном соблюдении принципов и критериев безопасного и надежного функционирования». В переводе на обычный язык можно предположить, что в 2022 году на банки будет оказываться значительное давление по финансированию реального сектора экономики.

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