Утверждена Государственная инвестпрограмма на 2022 год

На финансирование строительства 157 объектов планируется направить 695 млн рублей. С учетом инфляции это почти столько же, как в 2021 году.

Государственная инвестиционная программа утверждена Указом №18 от 26 января 2022 г. В соответствии с ней планируется профинансировать строительство 157 объектов на общую сумму 695 млн рублей. Из них 275 млн будет выделено на проекты производственной сферы. В 2021 году на финансирование 102 объектов было направлено 664,2 млн руб. То есть, с учетом инфляции речь идет о примерно сопоставимых объемах инвестиций.

Как сообщается, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 48 объектов. С учетом инвестиционных возможностей бюджета средства программы будут сконцентрированы на объектах, вводимых в эксплуатацию в этом году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности. В 2022 г. планируется начать финансирование строительства и реконструкции 18 объектов, в том числе завода по производству вакцины в деревне Должа Витебской области, очистных сооружений Минского производственного кожевенного объединения, инфраструктуры пограничных пунктов пропуска и др.

Из средств республиканского бюджета на финансирование инвестпрограммы будет выделено около 420 млн рублей, из государственного целевого бюджетного фонда национального развития - около 90 млн, из средств Республиканского дорожного фонда - более 105 млн. Основные бенефициары, которые получат значительные суммы на финансирование своих программ: Минздрав (более 66 млн руб.), Гродненский облисполком (свыше 32,5 млн), СЭЗ «Гродноинвест» (более 22 млн) и др.

И наоборот, финансирование строительства ряда объектов из республиканского бюджета в 2022 году будет приостановлено. В том числе: комплекса зданий иезуитского коллегиума в Полоцке, Биотехнологического центра Полесского государственного университета в Пинске, реконструкция трамплинов в Раубичах, работ по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры в СЭЗ «Могилев», ряда проектов по реконструкции помещений Департамента исполнения наказаний, в дорожном строительстве и др.

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