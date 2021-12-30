Принята инвестиционная программа Минска на 2022 год

На ее финансирование направят около 1 млрд рублей. Предпочтение будет отдаваться завершению объектов, имеющих высокую степень готовности.

На 31-й сессии Мингорсовета утверждена инвестиционная программа Минска на следующий год. Как сообщается, на ее реализацию будет выделено более 977 млн рублей, из них средства бюджета города - 827 млн руб., кредитные ресурсы банков - 150 млн руб. Основными принципами программы станут концентрация средств на вводимых в эксплуатацию в 2022 г. объектах и на объектах, имеющих высокую степень готовности.

На погашение процентов и основного долга по привлеченным ранее кредитам город направит 175 млн руб., из них на строительство третьей линии Минского метрополитена - 172,7 млн, на строительство блока трансплантологии костного мозга и стволовых клеток по ул. Семашко - почти 2,3 млн. В целом инвестпрограмма включает 308 объектов. Получателями средств по ней являются 25 организаций-заказчиков. Среди сфер, в которые направляются инвестиции, преобладают транспорт, образование, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.

Так, в области здравоохранения средства, предусмотренные программой, будут направлены на реконструкцию существующих корпусов и строительство новых зданий городских больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений. А в сфере образования планируется направить инвестиции на строительство учреждений дошкольного и общего среднего образования в районах жилой застройки Минск-Мир, Сокол, в границах ул. Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка.

В программе предусмотрены средства, за счет которых будет осуществляться строительство инженерной и транспортной инфраструктуры Национального футбольного стадиона, бассейна международного стандарта, реконструкция зданий и учреждений культуры, исторического центра г. Минска, а также продолжение строительства метрополитена. Кстати, общий бюджет столицы на следующий год запланирован в объеме более 7 млрд рублей.

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