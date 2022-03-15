Как правильно подготовить своего питомца к поездке

Director.by попросил инструктора по дрессировке, эксперта по рабочим качествам БКО, спортсмена IGP, основателя и педагога «Школы юного кинолога» Ольгу Дедюля рассказать, что нужно сделать и какие подготовительные меры принять, чтобы ваша собака с легкостью могла путешествовать с вами.

Информация актуальна для беларусов, пересекающих границу с ЕС. Для граждан других стран, а также для собак, у которых оформлены ветеринарные паспорта других стран, данные сведения могут несколько отличаться.

1. Для пересечения границы нужен ветеринарный паспорт государственного образца. Если у вас другой паспорт, вам необходимо его обменять и перенести данные о действующих прививках и чипе в новый. Такие паспорта выдают только в государственных ветеринарных станциях.

2. Собака должна быть чипирована. Дата чипирования обязательно должна быть поставлена ранее, чем прививка от бешенства. Штамп в паспорте не должен перекрывать и мешать читабельности номера чипа. Действительные чипы только стандарта ISO 11784 или 11785 (требование ЕС с 2011 года). Не поленитесь проверить читаемость микрочипа на самой собаке перед выездом, особенно если чип ставился давно.

3. Прививки. Тут много нюансов. Если вы исправно ставили каждый год прививки без пропусков, то вас эти нюансы не коснутся. Главное, чтобы срок окончания прививки был не менее 30 дней на момент пересечения границы. Если прививаете собаку впервые, или просрочили, то после прививки и до пересечения границы должен пройти карантин в 21 день.

4. Если прививки ставили в срок, а вот собака не чипирована и планируете сейчас чипировать, то прививку от бешенства придется ставить повторно, так как действие чипа считается только до прививки против бешенства.

5. Не более, чем за 5 дней до предполагаемого выезда в государственной ветеринарной станции своего района выписывается ветеринарный сертификат для обеспечения предварительного уведомления ветеринарных служб стран ЕС для пересечения границы, в котором обязательно указывается лицо, сопровождающее животное. Лицо в сертификате и в паспорте в графе "владелец" могут быть разными. Но, по опыту скажу, иногда придираются, поэтому лучше вписать в паспорт того, кто везет животное. В некоторых ветеринарных станциях указывают, что сертификат действует 10 дней. Однако, лучше перестраховаться и пересечь первую границу в течение 5 дней. Оставшиеся 5 дней даются на то, чтобы вы добрались до конечной точки путешествия. При оформлении сертификата в ветстанции, врач обязательно должен внести в паспорт запись об осмотре животного, с указанием даты приема препарата против гельминтов от 1 до 5 дней до осмотра. Помните, сейчас в клиниках ажиотаж и выписать сертификат и оформить паспорта потребует значительных временных затрат. Лучше уточнять заранее на каком погранпереходе пускают с животными.

6. Если вы пересекаете границу наземным транспортом, у собаки должен быть намордник. Если собака находится в закрытой переноске, намордник можно не надевать. Однако, при осмотре ветеринаром и сверке чипов, а, также, при отсутствии переноски, собака должна быть в наморднике. Из личного опыта скажу, что надевать намордник нужно до того, как достанете собаку из переноски и машины.

7. Пересекать границу на наземном транспорте в сторону ЕС необходимо через красный коридор и декларировать вывозимых животных. Однако, пускают и через зеленый, и без деклараций. Но если захотите вернуться и ввезти обратно своих животных, а вы их не задекларировали, возникнут проблемы. Декларацию можно заполнить заранее онлайн.

8. При перелете уточняйте правила, которые действуют у той авиакомпании, которой летите. Они могут отличаться. В частности, могут различаться требования к размеру авиабоксов.

9. Если собака не знает, что такое авиабокс, то следует заранее начать приучать к нему. Некоторые авиакомпании запрещают давать собаке успокоительные препараты, поэтому чем спокойнее пес будет вести себя в боксе, тем безопаснее и легче пройдет для него полет.

10. Ввозить корм и тем более мясо в ЕС нельзя. Но если вы возьмете небольшой запас с собой в дорогу, в незапечатанном мешке и положите не на самое видное место, то, в принципе, пропускают.

11. Иногда на границе требуют залог за животное. Снять и обменять деньги на границе будет крайне сложно, позаботьтесь заранее о наличных деньгах. Не акцентируйте внимание на племенной ценности и породистости своего животного.

От себя director.by может дополнить, что ввоз домашних питомцев в Литовскую Республику возможен только через пограничные пункты Медининкай, Кибартай автомобильный и Вильнюсский аэропорт. Ввоз домашних питомцев в Республику Польша в коммерческих целях возможен только через пограничные пункты Кукурыки-Корощин, Кузница Белостоцкая автомобильный и Варшава аэропорт.

Ольга Дедюля

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