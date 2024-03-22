ВТБ (Беларусь): спрос на путешествия в праздничные дни вырос в 1,5 раза

Белорусы к 8 Марта и 23 Февраля на 50% увеличили поездки по стране и на четверть – расчеты в кафе, ресторанах, театрах и кино. Спрос на косметику, парфюмерию и сувениры в сравнении с прошлым годом вырос в среднем на 15%. Об этом свидетельствует статистика покупок по картам ВТБ (Беларусь).

По данным ВТБ с 21 февраля по 11 марта, спрос на железнодорожные билеты в сравнении с прошлым годом увеличился на треть, а пригородные перевозки автобусами и микроавтобусами выросли на 54%. Стоимость поездок транспортом за год в среднем стала ниже на 12%.

В городском общепите заметнее всего вырос спрос в ресторанах быстрого питания –на 53% и кондитерских – на 34%, при этом средний чек в заведениях увеличился всего на 5%. В сфере развлечений наибольший рост показал кинопрокат – покупки билетов и товаров в кинобарах выросли на треть при росте среднего чека на 21%.

«За год привычки белорусов изменились. В праздники белорусы стали на 50% чаще выезжать из города, отправляться в поездки или к родственникам. Те же, кто остался в городе, посещали рестораны, театры и кино. Объем операций в этих категориях по сравнению с прошлым годом вырос сразу на четверть. К 8 Марта и 23 Февраля жители страны активнее заполняли корзину подарков косметикой, парфюмерией и различными сувенирами, при этом спрос на цветы, ювелирные изделия и всевозможные гаджеты за год не изменился», – рассказала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.

Объем транзакций в магазинах косметики, парфюмерии, готовых подарков и сувениров увеличился на 15%, при этом средний чек косметической продукции стал выше на 7%, сувениров – на 14%. Популярность цветочных букетов, ювелирных изделий и электроники сохранилась на уровне прошлого года, в то же время средняя сумма покупки гаджетов выросла в среднем на 18%, а стоимость букетов – на 17%.

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