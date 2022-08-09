Профицит валюты на рынке за 7 месяцев составил 445 млн долларов

Основными продавцами СКВ в июле стали предприятия и организации-нерезиденты. Это позволило белорусскому рублю заметно укрепиться к валютной корзине.

На белорусском валютном рынке в июле по-прежнему наблюдался избыток предложения валюты. Даже более существенный, чем месяц назад. По данным Национального банка, за июль чистая продажа СКВ в Беларуси, по сравнению с июнем, выросла в 1,5 раза и составила 328,1 млн долларов. По итогам 7 месяцев года эта цифра теперь составляет 445,6 млн.

В принципе в этом нет почти ничего неожиданного. Потому что предприятия ожидаемо «сбрасывали» валюту, чтобы получить рубли для уплаты квартальных налогов (чистая продажа в этом сегменте за июль - 141,1 млн долл.). Население также вернулось к продаже (-38,9 млн), хотя в июне наблюдалось редкое в последнее время явление, когда физлица больше покупали, нежели продавали. В долгосрочном тренде (январь-июль 2022-го) предприятия купили на чистой основе 497,3 млн долл., банки - 378,3 млн, а население продало 443,6 млн.

Единственное, что не до конца понятно - продолжающаяся второй месяц очень значительная продажа валюты нерезидентами. За июль они продали «чистыми» 213,3 млн долл., за июнь - 264,5 млн. Эти объемы выглядят аномально большими, так как в целом за 7 месяцев нерезиденты продали на чистой основе 877,6 млн, и более половины этого объема пришлось как раз на два последних месяца.

Профицит валюты позволил белорусскому рублю заметно укрепиться. Если, например, на 11 июля с начала года он девальвировался к валютной корзине на 12,44%, то на 5 августа эта цифра составляла уже 11,09%. Любопытно, что удешевление валютной корзины произошло в середине месяца и совпало с изменением ее структуры - с 15 июля 2022 г. в ее состав вошел китайский юань.

Рост предложения СКВ позволил Нацбанку снова увеличить золотовалютные резервы. На этот раз на 55,5 млн долларов (+0,7%). Напомним, что в июне ЗВР также выросли - на 96,6 млн долл. (+1,3%). А в целом международные резервные активы страны на 1 августа 2022 г. по предварительным данным составили 7 561,7 млн долларов (в эквиваленте). Кстати, в Национальном банке сообщили, что начиная с августа 2022 г. информация об объеме международных резервных активов стала частично закрытой. Теперь она будет публиковаться без детализации структуры ЗВР и указания факторов, повлиявших на их изменение (в том числе, без данных о погашении внешних заимствований).

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