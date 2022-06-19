Российский рубль устроил хаос на валютном рынке

С 1 мая по 7 июня валютная корзина в Беларуси стала дороже почти на 7,3%. Несмотря на то, что в стране второй месяц подряд наблюдается чистая продажа СКВ.

Все смешалось на нашем валютном рынке… На 7 июня рост стоимости валютной корзины с начала года составлял 11,25%. То есть, именно на столько девальвировался белорусский рубль к трем основным валютам, входящим в ее состав. При этом для тех, кто привык в расчетах оперировать исключительно долларом, как будто ничего не изменилось: курс отечественного рубля к американским деньгам за пять с небольшим месяцев упал лишь на 1,75%.

«Вирусом», который сломал привычные белорусам стереотипы, стал рубль российский, курс которого только за май вырос на 10,7% и составил на то же 7-е число июня на торгах БВФБ совершенно нереальные 4,2626 белорусского рубля за сотню российских. С учетом некоторой «виртуальности» российского валютного рынка, этот курс сложно назвать реальным, особенно на фоне проблем российской экономики, вызванных международными санкциями. Однако, у нас доля российских денег в корзине по-прежнему 50%, и это вносит элементы хаоса в расчеты бизнеса.

Между тем, в стране уже второй месяц наблюдается чистая продажа валюты. Правда в мае она оказалась не такой большой, как в апреле - 73,1 млн долларов в эквиваленте против 478,8 млн месяц назад. На этот раз основным продавцом валюты неожиданно выступили субъекты хозяйствования-нерезиденты, которые продали на чистой основе более 258 млн долларов. Эта категория предприятий практически всегда продает валюту, но в предыдущие два месяца суммы такой продажи не были столь существенными. Даже в апреле, когда СКВ «сбрасывали» все, кто мог, нерезиденты продали «чистыми» 115,4 млн долл. А, например, в марте - только 20,6 млн.

Вторым чистым продавцом в мае уже традиционно в последнее время оказалось население, которое продало в итоге 16,5 млн. И это совсем немного, потому что в апреле физлица сдали «чистыми» 114,6 млн, а в марте - вообще 243,9 млн. Но все равно: продаж иностранных субъектов и граждан в совокупности хватило, чтобы перекрыть чистую покупку валюты со стороны белорусских предприятий и банков. В частности, предприятия за май купили «чистыми» 174 млн долларов (в апреле - продали 154,2 млн), а банки купили 27,5 млн (месяц назад - продали 94,6 млн).

На этом фоне еще одной неожиданностью стало заметное снижение золотовалютных резервов Нацбанка. За май они сократились на 351,5 млн долларов (-4,5%) после роста в апреле на 189,4 млн долл. (+2,5%). Как говорится в официальном сообщении, снижение международных резервных активов по итогам мая в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 135 млн долларов.

Это означает, что кроме выплат по долгам ЗВР потеряли еще где-то 216,5 млн долл. Заметим, что Нацбанк продолжал скупать «излишки» валюты на бирже (а их там было более 74 млн). В пресс-релизе сообщается, что «негативное влияние на уровень международных резервов оказала переоценка монетарного золота и иностранной валюты». Почему возникли такие гигантские потери, судить сложно. В итоге на 1 июня ЗВР страны составили 7 409,6 млн долларов. Напомним, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год, объем международных резервных активов на 1 января 2023 г. должен составить не менее 7 млрд долларов.

И напоследок еще немного о реальности и «виртуальности» российского валютного рынка. Как сообщает РБК, Минэкономразвития РФ предложило «противосанкционные» правила регулирования в сфере финансового рынка. Среди них - установление режима секретности для сведений о размере золотого запаса и валютных резервах государства. Цель: «снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций».

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