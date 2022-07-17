В Нацбанке рассказали, что происходит с курсом белорусского рубля

Регулятор опубликовал статистику биржевых торгов валютой за полугодие и данные по золотовалютном резервам на 1 июля.

Главный вывод: на рынке продолжает наблюдаться чистая продажа валюты - за 1-е полугодие 2022-го она составила 117,4 млн долларов, в том числе за июнь - 194,4 млн. Белорусский рубль при этом с начала года и на 11 июля девальвировался к валютной корзине на 12,44% (на 7 июня рост стоимости корзины составлял 11,25%). То есть, реальное снижение курса отечественной валюты продолжается, хотя это пока не особо заметно обывателям, так как почти не сказывается на курсах в обменных пунктах.

В июне произошло любопытное событие, которое вызвало резонанс в СМИ и ТГ-каналах: после почти года чистой продажи население вернулось к покупке валюты. За месяц граждане продали СКВ на 784,4 млн долларов, а купили - на 825,6 млн. Т.е. чистая покупка в пересчете на американскую валюту составила 41,2 млн. Но делать из этого далеко идущие выводы вряд ли стоит. Во-первых, на общем фоне это не такая большая сумма, во-вторых, в свете некоторого открытия границ граждане ожидаемо готовятся к зарубежным отпускам. А в-третьих, можно предположить, что белорусам в обменниках изрядно «помогли» россияне, скупку валюты которыми банки пытались в июне предотвратить высокими комиссиями и лимитами по картам. Тем более что за 6 месяцев 2022 г. население осталось чистом продавцом валюты (-404,6 млн долл.).

Все эти цифры меркнут перед объемами продажи валюты в корпоративном секторе. Так, например, нерезиденты за июнь продали «чистыми» 264,5 млн долларов, а за полугодие - 664,3 млн. Банки за июнь продали на чистой основе 108,3 млн долл., хотя за 6 месяцев являются чистыми покупателями (+313 млн). Вполне предсказуемо продолжают второй месяц покупать валюту белорусские предприятия. Они постепенно наращивают импорт, что заметно по торгам БВФБ. В июне предприятия купили на чистой основе 137,2 млн долл., а за полугодие чистая покупка в этом сегменте составила 638,5 млн долл.

На этом фоне Нацбанк также объявил ожидаемую рынком информацию о росте золотовалютных резервов в июне на 96,6 млн долл. (+1,3%). При этом за тот же месяц правительство исполнило внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 210 млн долл. Напомним, что в мае ЗВР снизились на 351,5 млн долл. (-4,5%). По данным Нацбанка, на 1 июля международные резервные активы Республики Беларусь составили 7 506,2 млн долл. в эквиваленте.

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