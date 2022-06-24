Эксперты прогнозируют плавное ослабление белорусского рубля

Судя по всему, Нацбанк не даст доллару опуститься ниже 2,5 рублей, и мы будем наблюдать «ползучее» снижение курса национальной валюты.

На курс белорусского рубля в ближайшее время будут давить снижение экспортной выручки и сокращение спроса на российском рынке. Замещение традиционных направлений во внешней торговле и выстраивание новых производственно-логистических цепочек потребует времени. С другой стороны, сокращение импорта в Беларусь и снижение объемов покупки валюты населением уменьшают вероятность резкой девальвации национальной валюты. Поэтому, скорее всего, в ближайшие месяцы мы станем свидетелями плавного снижения ее курса, считают авторы экспресс-обзора, подготовленного BEROC (Украина).

Как отмечают эксперты, валютная корзина за май подорожала на 4,4%, а в начале июня обновила максимум марта. При этом участники валютного рынка (кроме Нацбанка и Минфина) в мае продали на 73 млн долл. больше, чем купили. И хотя ситуация ослабления рубля к корзине при чистом предложении валюты не является из ряда вон выходящей, масштаб удорожания корзины не типичен для такого предложения валюты, говорится в обзоре.

Тем более, что с коррекцией на сезонность фирмы продали в мае валюты примерно на 9% меньше, чем в среднем за месяц в 2021 г. А покупка почти на 3% превзошла прошлогодний среднемесячный объем. Возможно, это является следствием «переворачивания» валютных кредитов предприятий в рублевые. Этот процесс идет уже достаточно давно, но до сих пор он не был слишком значительным, чтобы активно влиять на курсообразование. Впрочем, статистики кредитного рынка за май пока нет. Кроме того, нетипично большая чистая продажа валюты нерезидентами в мае (258 млн долл.) может, по мнению экспертов, в значительной части носить спекулятивный характер.

По мнению аналитиков, чрезмерное укрепление белорусского рубля в любом случае не входит в планы Нацбанка, который старается удержать этот процесс в разумных рамках. Вероятно, отметка в 2,5 рубля за доллар будет являться «пограничной», и при ее снижении регулятор будет активно вмешиваться с целью противодействия росту курса белорусской валюты.

Динамика корзины иностранных валют и сальдо валютного рынка в 2019–2022 гг.

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