В Беларуси изменили структуру корзины валют

Нацбанк существенно снизил в ней долю евро и добавил китайский юань. Мы предполагали такую вероятность после принятия регулятором «технического» постановления №232.

Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение об изменении перечня валют, входящих в состав валютной корзины. С 15 июля 2022 г. в ее состав будут входить: российский рубль - в объеме 50% корзины, доллар США - 30%, евро - 10%, китайский юань - 10%, сообщает Управление информации и общественных связей Нацбанка. Мы ранее предполагали вероятность такого развития событий после принятия регулятором «технического» постановления №232 от 27 июня 2022 г., в котором впервые было отменено перечисление конкретных валют, входящих в состав валютной корзины.

«При принятии данного решения учитывалось произошедшее в 2022 году изменение структуры внешнеэкономических потоков и объемов торгов указанными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». С учетом включения китайского юаня в корзину иностранных валют официальный курс белорусского рубля к китайскому юаню, как и к доллару США, евро и российскому рублю, будет устанавливаться по результатам торгов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», - говорится в официальном пресс-релизе.

До сих пор в состав корзины входили три валюты в следующей пропорции: российский рубль - 50%, доллар - 30%, евро - 20%. Корзина валют используется для расчета курса белорусского рубля, который привязан к ней с 2009 года. Первые биржевые торги по валютной паре китайский юань/белорусский рубль состоялись на Белорусской валютно-фондовой бирже 18 марта этого года.

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