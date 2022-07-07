Нацбанк изменил порядок определения официального курса рубля

Сообщается, что эти нововведения носят технический характер, но некоторые формулировки нового постановления выглядят достаточно интересно.

Национальный банк внес изменения в действующий порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Это решение оформлено постановлением Правления Национального банка от 27 июня 2022 г. №232, сообщает Управление информации и общественных связей финансового регулятора.

Самое заметное изменение, по сравнению с ранее действовавшим постановлением Правления Национального банка №176 от 22 июня 2021 г., это отмена перечисления валют, входящих в состав валютной корзины. Теперь в документе не упоминаются конкретно доллар, евро и российский рубль, а просто указано, что официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, входящим в расчет стоимости корзины иностранных валют, устанавливаются на биржевых торгах.

Порядок установления курсов, в сущности, не меняется. Только указано, что «методика расчета и стоимость корзины иностранных валют размещаются на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет». Зачем понадобилось вносить такие поправки не совсем понятно. Разве что регулятор не исключает в перспективе изменений в составе валютной корзине, и хочет упростить принятие таких решений. Но это, конечно, только предположение.

Еще одна новация - расширен перечень источников информации о кросс-курсах иностранных валют к доллару США, используемых для установления официальных курсов белорусского рубля к данным иностранным валютам. Ранее кросс-курсы рассчитывались с использованием информации агентств Refinitiv, или Bloomberg, либо сведений, представляемых в Национальный банк центробанками других государств. Теперь же указано, что «в случае невозможности получения такой информации используются сведения из иных общедоступных официальных источников информации, размещенных в глобальной компьютерной сети Интернет».

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