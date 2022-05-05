Нацбанк приостановил использование РВСР. Кредиты подешевеют?

С 1 марта регулятор перестал обновлять размер расчетной величины стандартного риска. Теперь при вместо нее в Беларуси будет использоваться ставка рефинансирования.

Расчетная величина стандартного риска (РВСР) до недавнего времени являлась в Беларуси фактически минимально допустимой процентной ставкой по новым кредитам. Ее регулированием Нацбанк ограничивал риск-аппетиты коммерческих банков, которые порой неоправданно занижали проценты по кредитам. В Беларуси РВСР рассчитывались с 2019 года с использованием ставок по таким операциям шести крупнейших банков. Но с 1 марта 2022 г. регулятор приостановил определение РВСР. Теоретически это дает шанс банкам снизить размеры ежемесячных платежей по кредитным договорам.

Правление Нацбанка 1 апреля приняло постановление №147, которым вносятся изменения в постановления Правления №100 от 31 марта 2020 г. Там, в частности указано, что для определения размера ежемесячных платежей при расчете долговой нагрузки по кредитным договорам после 1 марта 2022 г. вместо РВСР должно применяться значение ставки рефинансирования увеличенной на 3 процентных пункта. То есть, по сути, методика вернулась к расчету, использовавшемуся до введения РВСР.

Что изменилось? Если взять простую математику, то можно обнаружить, что ставка рефинансирования на 1 марта составляла 12% годовых. Тогда как последние значения РВСР за февраль: для новых кредитов, выдаваемых юрлицам - 16,38%, физлицам - 20,38%. То есть, СР+3% - это меньше, чем февральские показатели расчетной величины стандартного риска. Кроме того, значение ставки рефинансирования будет использоваться вместо РВСР и при классификации кредитования на условиях рассрочки. Речь идет о покупках физлиц товаров, работ или услуг у организаций, имеющих договоры с банками на кредитование таких покупок.

В совокупности это, очевидно, означает желание правительства облегчить кредитное бремя для субъектов хозяйствования и одновременно подстегнуть внутренний спрос. Правда при этом возрастают риски банков и возможен рост объемов кредитной задолженности юрлиц и физлиц.

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