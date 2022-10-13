Правила въезда перевозчиков из стран ЕС в Беларусь не изменились

Единственное отличие: им разрешено напрямую, минуя транспортные ведомства своих стран, приобретать дополнительные «дозволы» для въезда в специально оборудованные пункты с целью перегрузки и перецепки.

Ранее Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси проинформировало, что с 10 октября 2022 года автомобильным перевозчикам, зарегистрированным в государствах - членах Европейского союза, предоставлена возможность оформления в белорусской Транспортной инспекции разрешений на международную перевозку грузов автомобильным транспортом по территории нашей страны.

И хотя в сообщении отмечалась «необходимость неукоснительного соблюдения норм постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. №247 «О перемещении транспортных средств», некоторые СМИ и ТГ-каналы распространили информацию, что ограничения для перевозчиков ЕС, которые оформят разрешение по новым правилам, отменяются. Напомним, что указанным выше документом автотранспортным средствам, зарегистрированным в Европейском союзе, разрешено въезжать в Беларусь исключительно через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления перегрузки товара или перецепки.

Позднее в официальном ТГ-канале Минтранса появилось разъяснение, где говорилось, что «для иностранных перевозчиков сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. №247», но из этого пояснения также сложно было сделать однозначный вывод, касается ли это тех перевозчиков, которые получат дополнительные «дозволы». Они, кстати, были оценены в 15 базовых величин (480 руб. на 07.10.2022) за одно разрешение на въезд.

Director.by обратился к специалистам, работающим в сфере грузоперевозок и выяснил, что ничего принципиально не меняется. Ограничения для автоперевозчиков из стран ЕС продолжат действовать в прежнем порядке. Изменилось только то, что им разрешено напрямую, минуя транспортные ведомства своих стран, обращаться в белорусскую Транспортную инспекцию для получения дополнительных разрешений.

Как объяснили наши источники, это связано с тем, что европейские перевозчики жалуются на нехватку «дозволов», без которых они не могут доехать даже до специально установленных мест для перегрузки на границе. Между тем, транспортные администрации этих стран из политических или еще каких-то соображений, не обращаются к Минтрансу Беларуси с просьбами о выделении дополнительных квот на выдачу разрешений. Поэтому и было принято решение, позволяющее заинтересованным европейским транспортным компаниям получать такие документы непосредственно в Беларуси.

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