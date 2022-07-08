Перевозчикам реструктуризируют задолженность по кредитам и лизингу

Нацбанк рекомендует коммерческим банкам и лизингодателям поддержать транспортные компании, которые испытывают проблемы с платежами по лизинговым и кредитным договорам.

Многие белорусские автотранспортные компании понесли серьезные убытки из-за ограничений на въезд в ЕС и оказались не в состоянии обслуживать лизинговые и кредитные договора на приобретаемые транспортные средства. Значительная часть автопарка международных перевозчиков простаивает и вместо прибыли генерирует убытки. Теме реструктуризации задолженности в отрасли было посвящено совещание, которое состоялось 30 июня с участием представителей Минтранса, Национального банка, Ассоциации «БАМАП» и представителей транспортных организаций.

Еще в мае Нацбанк направил в адрес лизинговых организаций и банков рекомендации о рассмотрении возможности реструктуризации задолженности по кредитам (договорам лизинга) при обращении международных автомобильных перевозчиков. Кредитным организациям и лизингодателям предлагалось предоставлять им отсрочку уплаты основных платежей по заключенным кредитным и лизинговым договорам и не обращать взыскания на транспортные средства, являющиеся предметом залога.

Как отмечают в БАМАП, движение в реструктуризации задолженности уже есть. На совещании 30 июня представители Приорбанка рассказали о принятом решении: банк будет рассматривать возможность реструктуризации задолженности по основному долгу для автотранспортных компаний на 3 месяца, но при этом ситуация, складывающаяся у каждого клиента, будет оцениваться индивидуально.

Аналогичное решение принято лизинговой «дочкой» банка - СООО «Райффайзен Лизинг». Здесь также, в зависимости от ситуации в бизнесе перевозчиков, могут снять с них нагрузку по выплате основного долга сроком на 3 месяца. И банк, и лизинговая компания, рекомендовали транспортным компаниям не затягивать процесс и, желательно, обращаться в финансово-кредитные учреждения до образования просроченной задолженности.

Еще в апреле онлайн-биржа грузоперевозок ATI.SU провела опрос более 100 белорусских автотранспортных компаний, который показал, что ситуация в отрасли очень напряженная. Более 40% белорусских перевозчиков заявили, что понесли серьезные убытки из-за ограничений на въезд в ЕС, но надеются их частично компенсировать за счет других направлений. 37,1% опрошенных сообщили, что закрытие границ с Евросоюзом стало огромным ударом по их бизнесу и поставило компании на грани банкротства. И только 26,7% ответили, что не пострадали, потому что не занимаются перевозками непосредственно в ЕС, хотя и опасаются усиления конкуренции и снижения ставок.

Очевидно, что за три месяца, прошедших с момента этого опроса, ситуация в отрасли не изменилась к лучшему, поэтому Минтранс, Нацбанк и БАМАП будут продолжать мониторинг финансового положения международных автомобильных перевозчиков и работать с коммерческими банками и лизингодателями с целью максимальной реструктуризации долгов.

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