Минтранс рассказал о состоянии дел в отрасли

За 4 месяца грузооборот автотранспорта снизился на 9%, а железная дорога потеряла 26 млн т грузов. Авиация также нуждается в поддержке.

Из-за транспортного эмбарго и санкционных ограничений ЕС, а также в связи с прекращением работы с Украиной за 4 месяца 2022 г. грузооборот автотранспорта Беларуси снизился на 9%, практически не задействовано порядка 30% автопарка. А железнодорожные перевозки сократились на 26 млн тонн. Эту информацию опубликовал официальный ТГ-канал Минтранса Беларуси.

Что касается железной дороги, то потери оцениваются примерно в 20%. Частично компенсировать их помогло увеличение объемов перевозки грузов в Китай. Контейнерные перевозки и транзит в этом направлении выросли на 11%. Могло бы быть и больше, но БЖД испытывает серьезный дефицит вагонов и контейнеров. Эту проблему сейчас правительство и Минтранс пытаются решить.

С автомобильным транспортом сложнее. Компании, работающие в белорусской юрисдикции, уже столкнулись с проблемами при поставке европейских грузов в Казахстан после «перецепки», с Россией никак не ускорится решение вопроса по снятию ограничений на каботажные перевозки. Да и в целом и общем ни в одной стране бывшего Союза конкуренции со стороны белорусских компаний не рады. Возможно, удастся договориться об отмене ограничений с Арменией - переговоры об этом ведутся.

В ЕАЭС ранее был принят план поэтапного снятия ограничений, и пока партнеры Беларуси не планируют ускорить этот процесс - им свои фуры загружать нужно. Тем более что Беларусь проигрывает России и Казахстану еще и в длине «плеча», что делает перевозки в китайском направлении для нас более затратным. Недавно на онлайн-заседании Совета глав правительств СНГ премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил странам СНГ отменить ограничения на перемещение физлиц и всех видов транспорта внутри Содружества на фоне усиления западных санкций в отношении белорусских и российских грузоперевозчиков. Но положительного отклика на этот призыв пока не последовало.

Авиационная отрасль, которая работает фактически в условиях закрытого неба, тоже оказалась в сложном положении. Наши самолеты летают в гораздо меньшее количество стран и по измененным из-за санкций и сложившейся ситуации в Украине маршрутам, что увеличивает время и расстояние полетов. К тому же Белавиа потеряла 12 самолетов из 29, которые пришлось вернуть лизингодателям.

Здесь антикризисные меры осуществить еще сложнее. Пока они включают лишь оптимизацию затрат и поиск новых направлений для перевозок. Но маршруты в города России и соседних стран, не примкнувших к санкциям, объективно не так востребованы, а потому не очень рентабельны. По интересным направлениям - Турция, Грузия, ОАЭ и т.п. - сложно договориться об увеличении рейсов, да и парк не позволяет расширить географию и увеличить дальность полетов.

Как сообщают в Минтрансе, сейчас прорабатывается вопрос о возможной закупке воздушных судов российского производства как для пассажирских полетов (вероятно, имеется в виду Sukhoi Superjet), так и для грузовых (Ил 96-400Т). Операторы грузовой авиации сейчас пытаются переориентировать перевозки на азиатский регион. Для поддержки авиаремонтных производств изучается вопрос освоения на территории Беларуси импортозамещающего производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100, МС-21 и их технического обслуживания.

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