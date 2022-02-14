На валютном рынке снова «разворот». Но это не точно

За январь юридические и физические лица продали на чистой основе почти 42 млн долларов. Но с учетом уплаты налогов это не так и много. Февраль покажет - куда мы движемся.

Как сообщает Управление информации и общественных связей Национального банка, по итогам первого месяца 2022 года чистая продажа валюты в Беларуси составила 41,9 млн долларов в эквиваленте, а общий оборот валютного рынка - 7 137,4 млн долл. Напомним, что в течение двух последних месяцев прошлого года в стране отмечалась противоположная тенденция - чистая покупка СКВ, в основном предприятиями и банками. В октябре эта цифра составила 8 млн долларов, а в декабре - 26 млн.

Результатов января аналитики ожидали с интересом, потому что было любопытно посмотреть - как поведут себя, прежде всего, субъекты хозяйствования, у которых наступил срок годовых налоговых платежей. Сразу отметим, что январские цифры, с одной стороны, оказались ожидаемыми, а с другой - не убедили в окончательном «развороте» рынка в сторону чистой продажи.

В январе чистыми продавцами валюты снова стали нерезиденты и население. Первые продали больше, чем купили, на 53 млн долларов, вторые - на 30,4 млн. Предприятия также оказались продавцами после двух месяцев чистой покупки и продали «чистыми» 50,1 млн долларов. Но это не так много, как можно было ожидать в налоговый период, особенно с учетом того, что в ноябре они купили на чистой основе 102,8 млн долл., а в декабре - 83,5 млн.

Второй существенный момент: банки купили «чистыми» за январь 91,6 млн долл., что неожиданно много даже с учетом возможных расчетов по открытым кредитным линиям. И третий факт: Национальный банк сообщил, что за январь 2022 года международные резервные активы страны увеличились на 98,8 млн долларов (+1,2%). На 1 февраля т.г., по предварительным данным, они составили 8 523,8 млн долл. в эквиваленте. Причем, в пресс-релизе регулятора отмечается, что «росту уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Кстати, по данным ЕАБР, за прошлый год Нацбанк купил на бирже валюты на сумму 1,3 млрд долл.

То есть, результаты, которые продемонстрировал в январе валютный рынок, не дают однозначного ответа на вопрос - развернулся рынок в сторону продажи валюты окончательно, или это временное стечение ряда разнонаправленных факторов. Вероятно, ответ на этот вопрос дадут результаты валютных торгов в феврале.

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