Предприятия и банки скупают валюту

Второй месяц подряд на белорусском рынке наблюдается чистая покупка валюты. За последний месяц 2021 года ее объемы выросли в три раза!

Национальный банк обнародовал информацию о покупке-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь в прошлом году. Если судить по результатам 12 месяцев, то все выглядит вполне благополучно - за этот период в стране на чистой основе было продано почти 1,5 млрд долларов. В том числе, белорусские субъекты хозяйствования за год продали чистыми валюты на 678,9 млн долл., предприятия-нерезиденты - на 575 млн, банки - на 151,1 млн. И даже население оказалось чистым продавцом на общую сумму 53,4 млн долларов. Это обеспечило профицит СКВ на внутреннем рынке и достаточно стабильный курс белорусского рубля.

Однако, если посмотреть на ситуацию в более коротком периоде, то картина вырисовывается несколько иная. Мы писали, что в ноябре чистая покупка валюты в Беларуси впервые за последние месяцы оказалась большей, чем чистая продажа. Сальдо тогда составило лишь 8 млн долларов, и обеспечили его в основном предприятия-резиденты, которые купили на чистой основе 102,8 млн.

В декабре тренд на покупку СКВ продолжился. И опять его обеспечили субъекты хозяйствования. Предприятия купили валюты на 83,5 млн долл. больше, чем продали, а банки - на 19,8 млн. С чем это связано - судить сложно. Можно предположить, что в конце года торговля старалась сделать запас «санкционки», ввоз которой запрещен с 1 января 2022 года, а предприятия закупались сырьем и комплектующими, а также погашали валютные кредиты. Банки же традиционно стараются в канун нового года «уходить в валюту». В любом случае, показательным будет январь-2022. По его итогу мы выясним - действительно ли на валютном рынке произошел разворот (что будет плохой новостью для белорусского рубля), или предприятия снова начнут сдавать валюту, чтобы выплатить налоги, и все вернется к привычной ситуации.

Что касается населения, то оно в декабре опять больше продавало, чем покупало. На этот раз - на 31,5 млн долларов. При этом масштаб валютных операций граждан за месяц превысил 2 млрд долларов! И, как всегда, чистым продавцом в декабре стали предприятия-нерезиденты. Они продали чистыми 45,8 млн долл. Всего же за месяц чистая покупка валюты в стране составила 26 млн долл., что втрое больше, чем в ноябре.

Нацбанк также подсчитал золотовалютные резервы на 1 января 2022 года. Они составили 8 425 млн долларов в эквиваленте. Это намного больше, чем было запланировано Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год. Напомним: объем международных резервных активов на конец года был спрогнозирован в сумме не менее 6 млрд долларов. В целом по итогам 2021 года международные резервные активы увеличились на 956,5 млн долл. (+12,8%). Хотя нельзя не отметить, что, пусть и не очень значительно, но ЗВР сокращаются уже второй месяц. В ноябре они уменьшились на 80,7 млн долларов (-0,9%), а в декабре - на 44,1 млн (-0,5%).

Как сообщается, в 2021 году правительством и Национальным банком было исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 3,1 млрд долларов, в том числе в декабре - 220 млн. На конец текущего года в соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики объем международных резервных активов с учетом погашения внутренних и внешних обязательств запланирован в размере не менее 7 млрд долларов.

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