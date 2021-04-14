Ожидать ли новых сокращений и снижения зарплат?

Узнали у эксперта в области HR - почему, несмотря на кризис и пандемию, рынок труда в Беларуси продолжает оставаться рынком соискателя.

Уже несколько месяцев статистика Белстата показывает, что предприятия в Беларуси увольняют больше работников, чем нанимают. Что сейчас происходит на рынке труда - рассказал независимый HR-эксперт, консультант по стратегическому менеджменту и управлению персоналом, кандидат технических наук, доцент Александр МУДРИК:

- Говоря о фоне, который всегда сопровождает рынок труда, я не вижу каких-то критически серьезных изменений. Год назад в период острой фазы пандемии были ожидания, что этот рынок наконец-то станет рынком работодателя. И для этого, казалось, были все предпосылки: уменьшение количества вакансий, сокращения персонала, вызванные пандемией, увеличение на рынке числа активных соискателей.

Но этого не произошло. Белорусские компании старались не сокращать персонал, и в итоге массовых увольнений не было зафиксировано практически во всех отраслях. Наш бизнес в последнее десятилетие пережил несколько кризисных периодов, что позволило сформировать необходимые компетенции для работы в условиях кризиса, не прибегая к сокращениям и увольнениям. По данным исследований, в 82% белорусских компаний численность персонала либо осталась неизменной, либо даже увеличилась. Таким образом, ожидания не оправдались и рынок труда так и остался рыком соискателей, а не работодателей.

То же касается и такой болезненной темы, как заработная плата. Доходы специалистов в целом имели положительную динамику. Хотя в прошлом году у работодателей и были некоторые опасения в отношении снижения эффективности работы на удаленке, но и они не оправдались. Только 13% компаний зафиксировали снижение производительности труда у дистанционных сотрудников.

Пока сложно делать какие-то серьезные прогнозы и говорить о трендах даже по итогам первого квартала, так как ситуация в \стране очень неопределенная. Но ожидания рынка выглядят оптимистично, несмотря на кризисный фон. Только 10% компаний заявили о возможном сокращении персонала, а снижать затраты на персонал и оптимизировать мотивационные схемы планируют 18% работодателей. При этом 60% компаний собираются и дальше использовать режим удаленной работы для некоторых категорий сотрудников. Большинство потенциальных соискателей перешли в режим ожидания.

Впрочем, ситуация может измениться достаточно резко в случае ускорения темпов падения экономики и ужесточения международных санкций. Я думаю, что общая картина будет более понятна ближе к лету. Но пока я не вижу каких-то критических моментов на рынке труда.

Что касается спроса на разные категории персонала. В дефиците всегда были, есть и будут профессионалы! Причем не те, чей профессионализм - на бумаге в резюме, а те, кто имеет реальный опыт, знания и компетенции в своей сфере деятельности. Востребованными в ближайшей перспективе будут также люди, которые обладают многофункциональностью, причем на хорошем уровне, что даст возможность работодателю оптимизировать затраты на персонал. Традиционно на верхних строчках рейтингов на рынке труда всегда находятся специалисты по продажам, ИТ-специалисты, рабочий персонал, специалисты в области логистики и транспорта, инженеры и технологи для производства, маркетологи.

В депрессии сейчас находится сфера услуг, но ввиду ее неразвитости в нашей стране, по сравнению, например, со странами Европы, степень ее влияния на рынок труда очень незначительна. Это касается, например, сегмента HoReCa. Серьезные проблемы также ощущаются в автомобильном бизнесе и в продажах премиум-сегмента. Кроме этого, наблюдаются системные проблемы в здравоохранении, ввиду существенного оттока из отрасли квалифицированных специалистов.

Сегодня многие говорят, что после пандемии рынок офисного персонала станет совсем другим. Я согласен с этим мнением. Изменения здесь коснутся буквально всего! В первую очередь - это менеджмент, так как управление сотрудниками, находящимися на расстоянии, в режиме онлайн, требует новых подходов от руководителей. Это означает совершенно новые требования также к корпоративной культуре, к системе управления персоналом, к формированию ИТ-среды компании и т.д.

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