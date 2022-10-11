Запрет на повышение цен в Беларуси могут смягчить

В ближайшее время на основании Директивы №10 должна быть создана новая система контроля за ценообразованием. После чего полный мораторий на повышение цен будет отменен.

Введенный в Беларуси 6 октября мораторий на повышение цен на товары и услуги может быть отменен. На совещании по вопросам безопасности 10 октября Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время на основании Директивы №10 в стране должны создать новую систему контроля за ценообразованием, которая будет основана на персонализации ответственности за рост цен. Эта ответственность будет возложена на министров, в ведении которых находится производство товаров, и губернаторов, которые курируют функционирование торговых объектов в регионах.

«Главное - не запрет на рост цен. Не запрет. Читайте Директиву. Главное - это выработка системы контроля за ценообразованием. А до выработки этой системы (это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны», - сказал Александр Лукашенко.

Предполагается, что государство намерено впредь жестко контролировать ценообразование при закупках импортных товаров. Если рост цен (даже очень значительный), действительно, будет признан обоснованным, претензий у проверяющих не будет. В противном случае возможны серьезные санкции вплоть до уголовной ответственности. «Если мы боимся, что наступит какой-то дефицит из-за того, что мы зажали цены по некоторым группам товаров, тут губернаторы и министры примут соответствующее решение. Но они за это будут отвечать», - заявил Президент

Кроме того, новые ограничения, по-видимому, коснутся института посредников. Как прозвучало на совещании, предприятия должны торговать своей продукцией самостоятельно, или через собственные сбытовые структуры. Что касается возможности торговли через независимых дилеров, то может быть принято решение, что такие договоры будут утверждать в соответствующих отраслевых министерствах.

Как известно, 6 октября руководитель правительства Роман Головченко подписал постановление №669 «О временных мерах по стабилизации цен». Оно обязывает юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, ввоз и реализацию товаров на внутренний рынок, а также оказывающих услуги на территории Республики Беларусь, до особого распоряжения зафиксировать все цены (тарифы) на уровне не выше применяемых на 5 октября т.г. Субъектам хозяйствования также запрещается отменять с целью повышения цен начатые акции, скидки и распродажи, а субъектам розничной торговли - осуществлять дооценку товарных остатков до уровня цен на новые партии аналогичной продукции.

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